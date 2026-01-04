datadattiszabajnaimagyar péterficsor ádámszervezet

Bajnai hálózata a Tisza mögött: egy brüsszeli központú kampánygépezet is készen áll, hogy hadrendbe álljon a tavaszi választásra

Ugyanaz a Bajnai Gordon-féle kör sorakozhat fel a Tisza mögött, amely az elmúlt években rendre a baloldal aktuális favoritját segítette. A Magyar Péterék mögött már korábban felbukkanó DatAdat-cégháló menedzselte például Márki-Zay Péter és általa vezetett ellenzék kampányát 2022-ben. A Bajnai-féle kör ugyanakkor most a Tisza esélyeinek javításáért akár magasabb fokozatba is kapcsolhat, és egy brüsszeli székhelyű szervezet formájában új fegyvert is bevethet az áprilisi választáson. A háttéresemények azt is érthetővé teszik, miért dörgölőzik a Tiszához Jámbor András, és miért lehet érdekes Magyaréknak az egyébként teljesen érdektelen képviselő.

2026. 01. 04. 9:06
Budapest, 2010. április 1. Bajnai Gordon miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart az Országház Delegációs termében. A kormányfõ kabinetjének egyéves munkáját értékelte.
Néhány hónappal a 2026-os választás előtt Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába. A HVG-nek adott minapi interjúban az egykori baloldali miniszterelnök gyakorlatilag mindenben Magyar Péterék és a mögöttük álló brüsszeli elit álláspontját visszhangozta, a patrióta kormány démonizálásától kezdve a háborús szólamokon át a választók becsmérlésééig. Figyelemre méltó módon Bajnai az interjúban tagadta, hogy ismerné a Tisza vezetőit és hogy tanácsokat adna nekik.

Több mint személyes kapcsolat

Itt azonban sokkal többről lehet szó személyes kapcsolatnál vagy azonos ideológiai alapállásnál. Ugyanis a Bajnai nevével fémjelzett datadatos cégháló és üzleti kör már a kezdeteknél felbukkant Magyar Péterék körül. 

Arról a hálózatról van szó, amely a korábbi választásokon a baloldalt igyekezett hatalomra segíteni idehaza különböző kampánytechnikai és hasonló jellegű szolgáltatásaik bevetésével.

Mielőtt ezt felidézzük, érdemes egy kis nemzetközi kitekintést tenni. A globális progresszív hálózatokhoz ezer szállal kötődő kör szereplői ugyanis feltűntek egy brüsszeli székhelyű szervezet mögött, amelyet a 2026-os magyar országgyűlési választáson az ellenzék csodafegyverének szánhatnak. A 2022 októberében alapított European Center for Digital Action (ECDA) honlapjára kitett különféle leírásokból világosan kiderült, hogy a szervezetet olyan befolyásolási eszközként kívánják használni, amellyel akár valamely ország belpolitikai folyamatait is tudják kívülről alakítani. Az ECDA társadalmi szervezetekkel és progresszív politikai pártokkal egyaránt dolgozik, képzést és támogatást nyújt a változások előmozdításához. 

Küldetésük kapcsán pedig sok más mellett arról is írtak, hogy olyan tudással és szakértelemmel ruházzák fel ezeket a szervezeteket, amelyre szükségük van ahhoz, hogy a digitális térben kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, a legmodernebb eszközöktől és stratégiáktól kezdve a hatékony adománygyűjtő programokig.

Progresszív hitvallás

A legbeszédesebb, 2023-ban kelt szövegrészben egyenes úgy fogalmaznak: „Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van progresszív mozgalmakra Európában, ahol a politikai hatalom egyre inkább a populista jobboldal felé tolódik el. Hiszünk abban, hogy a progresszív erők újjáélesztése mikroadományozók bevonásával az egyik elsődleges módja ennek a kihívásnak.” Vagyis az ECDA baloldali pártoknak, mozgalmaknak segít egyebek mellett mozgósítással, digitális kampányolással, adománygyűjtéssel abban, hogy legyőzzék jobboldali riválisukat.

Az ECDA – nyilván időről időre változó összetételű – csapatát az elérhető nyilvános adatok alapján zömében olyan magyar és külföldi szakemberek alkotják, akik jártasak digitális kampányokban, adománygyűjtésben és közösségépítésben. 

E szereplők egyértelműen a baloldalhoz és a zöldpolitikához kötődnek, s többüknek volt kapcsolata a Soros-hálózat különféle szervezeteivel is.

Ficsor, a kulcsfigura

És itt vissza is érkezünk a Bajnai-féle körhöz. Figyelemre méltó körülmény, hogy az ECDA létrehozásában az egykori kormányfő titokminisztere, Ficsor Ádám is részt vett. Bajnai és mások távozása után Ficsor mára egyedüli tulajdonosa lett a DatAdat Professional Kft.-nek, ennek fényében nem meglepő, hogy a brüsszeli szervezet használja a DatAdat infrastruktúráját. Volt eset, amikor a DatAdat által kifejlesztett adománygyűjtő platformot, a Lundát vette igénybe az ECDA, amelynek adatkezelési tájékoztatójában egyedüli adatkezelőként ma is a DatAdat osztrák cége, az Estratos Digital GmbH jelenik meg

Az Estratos egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. A cég ügyvezetője pedig Ficsor Ádám. A kör bezárult.

Az ECDA egyik társigazgatója egy bizonyos Mák Viktor, aki ugyancsak aktív szerepet vállalt a hazai kormányellenes folyamatokban. A korábban a DatAdatnál és Soros György egyetemén, a CEU-n is dolgozó férfi saját bevallása szerint részt vett a baloldalon rabszolgatörvénynek nevezett jogszabály miatt 2019 elején megtartott megmozdulások szervezésében, s tapasztalatait a Jámbor András-féle Szikra Mozgalomhoz köthető, szélsőbaloldali nézeteket terjesztő Mérce.hu-n meg is írta.

Jámbor beszédes alkuja

Jámbor Andrásnál álljunk is meg egy szóra. Jámbor kapcsán a Tisza belső működésére rálátó informátorunk beszámolója alapján már csaknem egy éve megírtuk, hogy a képviselő igyekezett közeledni Magyar Péterékhez, s tavaly júniusban Jámbor valóban bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől az általa korábban megnyert fővárosi körzetben a Tisza javára. 

A látszólag teljesen érdektelen Jámbor akár pedig érdekes is lehet a Tiszának, ugyanis a képviselő körei jó kapcsolatot ápolnak a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos világgal.

 Azzal a DatAdattal, amely – érdemes megismételni – a baloldal 2022-es kampányát intézte.

Többször bevetett fegyver

Ezen a ponton érdemes kifejteni a DatAdat-szálat is. A már többször említett DatAdat a Bajnai-féle kör legfontosabb befolyásgyakorló fegyvere. Az adatbázisokkal, választási tapasztalattal, digitális szakértelemmel és nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező cég már Karácsony 2019-es korteskedésébe is besegített és jelentős részben lebonyolította a Márki-Zay Péter vezette ellenzék egész 2022-es kampányát. Mindezt természetesen külföldi pénzekből. A legutóbbi országgyűlési választások idején nagyjából négymilliárd forint érkezett külföldről a magyar baloldalhoz. 

Az összegből hárommilliárd az Action for Democracy (A4D) nevű alapítványon keresztül gurult – dollár formájában – Magyarországra,

s mint kiderült, az ugyancsak mikroadományként feltüntetett összeg nagyobb része Soros Györgytől származhatott. Az összekötő, a pénzosztó figura – egyszersmind az A4D vezetője – Korányi Dávid, aki nem más, mint Bajnai régi bizalmasa.

De vissza a pénzhez! Amint a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok 2023-as vizsgálata megállapította, a külföldi pénzekből 1,85 milliárd forintnyi összeg Márki-Zay szervezetéhez, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz került. 

A summa döntő hányada, több mint 1,4 milliárd forint

viszont továbbvándorolt a DatAdat számláira, miközben az A4D közvetlenül is pénzelte a cégcsoportot, 148 millió forinttal. Emellett az Amerikából finanszírozott magyar baloldali lejáratómédia felől is érkeztek összegek Bajnaiékhoz.

Magyarék és a DatAdat

A DatAdat leágazásai Magyar Péterék mögött is hamar megjelentek. A 2024. február 29-én regisztrált Talpramagyarok.hu oldal adatvédelmi tájékoztatójában az adatkezelők között szerepelt a már említett Estratos és a Lunda. Miután lapunk beszámolt arról, hogy Magyar mögött megjelent a Bajnai-féle kör, azaz a DatAdat-csoport, az adatvédelmi tájékoztatót átírták, az Estratost és a Lundát egyszerűen eltávolították. Magyar Péter pedig minderre hajmeresztő magyarázattal szolgált: lapunk kérdésére akkor azt mondta: csak félreértés volt, az adatvédelmi tájékoztatójukat ugyanis – mivel nem akartak érte fizetni – egyszerűen átvették valahonnan, így került fel a két DatAdat-érdekeltség a honlapjukra.

Magyar Péter szavahihetősége az utóbbi időben több sebet kapott, már csak emiatt is sokkal valószínűbbnek az a verzió tűnik, hogy már a kezdet kezdetén elindult a háttérben a kapcsolatfelvétel a datadatos kör és Magyar Péterék között.

Ez a feltételezés Bajnai Gordon minapi interjúja és erős kiállása a Tisza mellett után sziklaszilárddá vált.

