Bajnai hálózata a Tisza mögött: egy brüsszeli központú kampánygépezet is készen áll, hogy hadrendbe álljon a tavaszi választásra

Néhány hónappal a 2026-os választás előtt Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába. A HVG-nek adott minapi interjúban az egykori baloldali miniszterelnök gyakorlatilag mindenben Magyar Péterék és a mögöttük álló brüsszeli elit álláspontját visszhangozta, a patrióta kormány démonizálásától kezdve a háborús szólamokon át a választók becsmérlésééig. Figyelemre méltó módon Bajnai az interjúban tagadta, hogy ismerné a Tisza vezetőit és hogy tanácsokat adna nekik.

Több mint személyes kapcsolat

Itt azonban sokkal többről lehet szó személyes kapcsolatnál vagy azonos ideológiai alapállásnál. Ugyanis a Bajnai nevével fémjelzett datadatos cégháló és üzleti kör már a kezdeteknél felbukkant Magyar Péterék körül.

Arról a hálózatról van szó, amely a korábbi választásokon a baloldalt igyekezett hatalomra segíteni idehaza különböző kampánytechnikai és hasonló jellegű szolgáltatásaik bevetésével.

Mielőtt ezt felidézzük, érdemes egy kis nemzetközi kitekintést tenni. A globális progresszív hálózatokhoz ezer szállal kötődő kör szereplői ugyanis feltűntek egy brüsszeli székhelyű szervezet mögött, amelyet a 2026-os magyar országgyűlési választáson az ellenzék csodafegyverének szánhatnak. A 2022 októberében alapított European Center for Digital Action (ECDA) honlapjára kitett különféle leírásokból világosan kiderült, hogy a szervezetet olyan befolyásolási eszközként kívánják használni, amellyel akár valamely ország belpolitikai folyamatait is tudják kívülről alakítani. Az ECDA társadalmi szervezetekkel és progresszív politikai pártokkal egyaránt dolgozik, képzést és támogatást nyújt a változások előmozdításához.

Küldetésük kapcsán pedig sok más mellett arról is írtak, hogy olyan tudással és szakértelemmel ruházzák fel ezeket a szervezeteket, amelyre szükségük van ahhoz, hogy a digitális térben kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, a legmodernebb eszközöktől és stratégiáktól kezdve a hatékony adománygyűjtő programokig.

Progresszív hitvallás

A legbeszédesebb, 2023-ban kelt szövegrészben egyenes úgy fogalmaznak: „Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van progresszív mozgalmakra Európában, ahol a politikai hatalom egyre inkább a populista jobboldal felé tolódik el. Hiszünk abban, hogy a progresszív erők újjáélesztése mikroadományozók bevonásával az egyik elsődleges módja ennek a kihívásnak.” Vagyis az ECDA baloldali pártoknak, mozgalmaknak segít egyebek mellett mozgósítással, digitális kampányolással, adománygyűjtéssel abban, hogy legyőzzék jobboldali riválisukat.