Dollárbaloldal: hogyan áramlottak a milliók Bajnaiékhoz

Bár a Márki-Zay Péter-féle mozgalom 1,85 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról a Korányi Dávid vezette Action for Democracyn keresztül, a pénz nagy része nem maradt náluk – ez derül ki a Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján a minap nyilvánosságra került anyagokból. Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Az Action for Democracy közvetlenül is pénzelte a Bajnai Gordon exkormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoportot, méghozzá 148 millió forinttal. Mindemellett azonban egy harmadik pénzcsatorna is nyílt a Korányi Dávid által létrehozott pénzalap és Bajnai Gordonék cégcsoportja között, ez pedig az Oraculum 2020 Kft.-n át vezetett.