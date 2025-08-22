Kongóhalálbüntetésháborús bűncselekmények

Halálbüntetésre ítélhetik a volt kongói elnököt

A katonai bíróság előtt távollétében folyik az eljárás Joseph Kabila, a Kongói Demokratikus Köztársaság egykori elnöke ellen. Az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte a kongói plitikusra, miután szerintük együttműködött a ruandai támogatású M23 lázadócsoporttal.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 22. 23:03
Joseph Kabila volt kongói elnök
Joseph Kabila volt kongói elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kongói ügyészség pénteken halálbüntetést kért Joseph Kabilára, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt elnökére, akit háborús bűncselekményekkel, árulással és lázadó mozgalom szervezésével vádolnak. Az egykori államfőt húsz év börtönnel is sújtanák háborús bűnök mentegetése, illetve tizenöt év elzárással összeesküvés miatt.

Joseph Kabila volt kongói elnök ellen távollétében folyik az eljárás. Az ügyészség háborús bűnök és árulás miatt halálbüntetést sürget.
Joseph Kabila volt kongói elnök ellen távollétében folyik az eljárás. Az ügyészség háborús bűnök és árulás miatt halálbüntetést sürget.
Fotó: AFP

Lucien René Likulia tábornok, az ügyészség képviselője a katonai felsőbíróság előtt kijelentette, hogy Kabila „fegyverrel akarta megdönteni a hivatalban lévő alkotmányos rendszert”, és a ruandai hírszerzéssel együttműködve államcsínyt is kísérelt meg Félix Tshisekedi elnök ellen. Az ügyészség szerint az exelnök 2023-ban csatlakozott az M23 mozgalomhoz, később pedig annak politikai szárnyát vezette.

A kongói válság elmélyülése

A több mint két éve külföldön tartózkodó Joseph Kabila május végén tűnt fel Gomában, amely a kelet-kongói térségben az M23 felügyelete alatt áll. Ott politikai és civil szervezetek képviselőivel találkozott, állítása szerint „a béke visszaállítása érdekében”. 

Ezután ismét eltűnt a nyilvánosság elől, és pere távollétében kezdődött el július 25-én Kinshasában.

A Ruandával határos, ásványkincsekben gazdag kelet-kongói területeken immár harminc éve zajlik a fegyveres konfliktus. Az elmúlt hónapokban a helyzet tovább súlyosbodott, amikor az M23 elfoglalta Gomát és Bukavut, Észak-Kivu, illetve Dél-Kivu tartomány központjait. 

Az ügyészség értékelése szerint az M23 lázadói által elkövetett erőszakcselekmények súlyos károkat okoztak az országnak, amelyekért Joseph Kabila jogi és személyes felelőssége is fennáll.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2003 óta moratórium volt érvényben a halálbüntetésre, amelyet 2024-ben töröltek el. Bár azóta több vádlott esetében is kérték a legsúlyosabb ítéletet, eddig egyetlen kivégzést sem hajtottak végre az országban.

Borítókép: Joseph Kabila volt kongói elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Elvileg a tiszások szobrot állítanak…

Bayer Zsolt avatarja

…élethű lesz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.