Üzent a csalódott tiszás: „Péter, végünk van, süllyed a hajó”

Íme a levél:

„Tisztelt Orbán Viktor Akciócsoport,

egy nagy létszámú Tisza-sziget tagjaként írok önöknek. Egy vallomással tartozom, hittem Magyar Péternek, de ma már megbántam, hogy felültem ennek az embernek a szekerére. Nagyon sok személyes konfliktusom is volt, de azokról nem szeretnék írni önöknek. Arról viszont igen, hogy ma már tisztán látok: Magyar Péter egy szélhámos. Átveri, megtéveszti az embereket. Érthetetlen, hogy senki nem meri neki megmondani: Péter, végünk van, süllyed a hajó! Fenyegető és aggasztó az, hogy Weberrel ilyen jóban van Magyar, mert ő tényleg háborút akar. Péter hiába állítja az ellenkezőjét, a tények mást mutatnak. Végül ez a kiszivárgott adóprogram volt az utolsó csepp a pohárban. Nem tudunk semmi konkrétumot, ugorjunk bele az ismeretlenbe, a bizonytalanba? Mi nyugodt, békés és biztonságos életet akarunk. Úgyhogy első dolgom lesz januárban kilépni a szigetből. Azt egyelőre nem tudom, hogy kire fogok szavazni, de az biztos, hogy a békére és a biztonságra.

Köszönöm, hogy meghallgattak, üdvözlettel.”