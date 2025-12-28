idezojelek
Poszt-trauma

Üzent a csalódott tiszás: „Péter, végünk van, süllyed a hajó”

Váratlan levél érkezett.

Felhévizy Félix
Az Orbán Viktor Akciócsoport december 23-án tartotta a karácsonyi összejövetelét. Természetesen Felhévizy is részt vett a családias rendezvényen. A hölgyek ezúttal is kitettek magukért, szendvicsek, saláták, többféle sütemény került terítékre, de az igazi sláger a szabolcsi töltött káposzta volt, mindenki duplán szedett belőle. 

Orbán Viktor
 

Krasnyánszky Zoli bácsi, a gondnok hozott az idei birspálinkájából, úgyhogy a hangulatra nem lehetetett panasz. Félix nagyon jókat beszélgetett, előkerültek a közéleti témák, a közelgő választás, a Tisza-adó, a digitális polgári körök és a fenyegető háború is. Azonban a legérdekesebb pillanata az estének az volt, amikor Reinfrank néni megmutatott a hírlapírónak egy kinyomtatott e-mailt, amelyet egy tiszás küldött neki. Természetesen a levél írójának személyazonosságát nem fedjük fel. 

Íme a levél:

„Tisztelt Orbán Viktor Akciócsoport,

egy nagy létszámú Tisza-sziget tagjaként írok önöknek. Egy vallomással tartozom, hittem Magyar Péternek, de ma már megbántam, hogy felültem ennek az embernek a szekerére. Nagyon sok személyes konfliktusom is volt, de azokról nem szeretnék írni önöknek. Arról viszont igen, hogy ma már tisztán látok: Magyar Péter egy szélhámos. Átveri, megtéveszti az embereket. Érthetetlen, hogy senki nem meri neki megmondani: Péter, végünk van, süllyed a hajó! Fenyegető és aggasztó az, hogy Weberrel ilyen jóban van Magyar, mert ő tényleg háborút akar. Péter hiába állítja az ellenkezőjét, a tények mást mutatnak. Végül ez a kiszivárgott adóprogram volt az utolsó csepp a pohárban. Nem tudunk semmi konkrétumot, ugorjunk bele az ismeretlenbe, a bizonytalanba? Mi nyugodt, békés és biztonságos életet akarunk. Úgyhogy első dolgom lesz januárban kilépni a szigetből. Azt egyelőre nem tudom, hogy kire fogok szavazni, de az biztos, hogy a békére és a biztonságra.

Köszönöm, hogy meghallgattak, üdvözlettel.”

Bizony, az embereket nagyon könnyű befolyásolni, hergelni. Aki ilyet tesz, az felelőtlen, mert igaztalan, hamis eszközökkel csak az indulatokat lehet felkorbácsolni. A magyarokat azonban már nem lehet átverni. Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán bizony lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem. Nagyon fontos választás lesz áprilisban, észnél kell lenni minden magyar embernek, hatalmas a tét – gondolta magában Felhévizy, leült kedvenc foteljába és belekezdett az egyik karácsonyra kapott könyvének olvasásába.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

