Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája

Felhévizy mindig nagy örömmel olvassa a Tisza Párt embereinek a nyilatkozatait. Különösképpen érdekesek a futottak még kategóriájú színészből politikusi karrier felé kacsingató Nagy Ervin megszólalásai.
Nagy most éppen a Facebook-oldalán ömlengett és fényezte saját magát és a Tisza Pártot:
„A legsötétebb órákban kell a legjobban világítanunk, hogy senki ne tévedjen el a propaganda lelkeket megnyomorító, háborúval riogató sötétségében!”
Írja ezt az az ember, aki korábban ugyanilyen határozottan állt be Márki-Zay Péter mögé is. Úgy tűnik, neki mindegy, kicsoda, csak ne Orbán legyen. A lényeg az a várható pozíció.
A színész arroganciájára és nagyképűségére a legjobb példa, amikor korábban az ATV vendége volt, ahol sok minden szóba került. Például az is, hogy jelenleg nincs pozíciója a pártban, de ha majd kormányváltás lesz, akkor elgondolkodik ezen. A legérdekesebb része az volt a beszélgetésnek, amikor Rónai Egon azt vetette fel neki, hogy többen úgy kezelik, ő a leendő várományosa a kultuszminiszteri tárcának. Erre Nagy Ervin azt mondta a stúdió székében pöffeszkedve, nagyképűen és önhitten, hogy nem fog elhajolni a feladat elől, temérdek ambíciója van, ráadásul belülről nézi ezt a szakmát, művészember pedig nagyon régóta nem volt kultuszminiszter.
Ez ám az önbizalom!
Nagy Ervint, a „színészkirályt” korábban megkérdezték arról is, hogy mi a véleménye Tarr Zoltán elszólásáról a Tisza-adóval kapcsolatban.
Mint ismert, Magyar Péter egyik legfontosabb embere azt mondta a Tisza Párt etyeki fórumán, hogy a választásokig nem szabad beszélni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.
Magyar Péter táskahordozója és sofőrje szemrebbenés nélkül válaszolt:
„Azért nem kell elmondani dolgokat, mert lenyúlják, félreértelmezik vagy élnek vele.”
Az RTL üdvöskéje a párt megszorító intézkedéseit nem véletlenül védi, nem véletlenül igyekszik leplezni.
Azóta kiderült, hogy szoros személyes és üzleti kapcsolatok kötik Nagy Ervint Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági miniszteréhez. Az Ellenpont cikke szerint Kóka János felesége és a Péterfy család kulcsszerepet játszott a színész portrékönyvének kiadásában és népszerűsítésében, amivel azt szerették volna elérni, hogy Nagy Ervin minél hamarabb befusson tiszás politikusként.
– Az ilyen és ehhez hasonló lekezelő megszólalások nagyon könnyen Magyar Péter vesztét okozhatják. Mert hiába próbálja elhitetni a Tisza Párt elnöke az ellenkezőjét, ők nem a magyar emberek oldalán állnak. Őket Brüsszelből irányítják, brüsszeli célokért dolgoznak, és ráadásul már a multik világából is kaptak segítséget Kapitány István és Orbán Anita személyében – gondolta magában Felhévizy, és tovább böngészett a világhálón.
Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)
