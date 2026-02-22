Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája

Nagy most éppen a Facebook-oldalán ömlengett és fényezte saját magát és a Tisza Pártot:

„A legsötétebb órákban kell a legjobban világítanunk, hogy senki ne tévedjen el a propaganda lelkeket megnyomorító, háborúval riogató sötétségében!”

Írja ezt az az ember, aki korábban ugyanilyen határozottan állt be Márki-Zay Péter mögé is. Úgy tűnik, neki mindegy, kicsoda, csak ne Orbán legyen. A lényeg az a várható pozíció.