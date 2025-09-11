Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Nagy Ervint, a „színészkirályt” megkérdezték arról, hogy mi a véleménye Tarr Zoltán elszólásáról, a Tisza-adóval kapcsolatban.
Mint ismert, Magyar Péter egyik legfontosabb embere azt mondta a Tisza Párt etyeki fórumán, hogy a választásokig nem szabad beszélni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.
Magyar Péter táskahordozója és sofőrje szemrebbenés nélkül válaszolt:
Azért nem kell elmondani dolgokat, mert lenyúlják, félreértelmezik, vagy élnek vele.
Persze, persze, Ervin, ez már csak így megy.
Magyar Péter foghatja a fejét. Előbb Tarr, majd Nagy is hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt hálójába. Ha az embernek ilyen jó barátai vannak, tényleg nincs szüksége ellenségre, mert saját magát küldi padlóra.
Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
