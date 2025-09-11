Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Persze, persze, Ervin, ez már csak így megy.

Magyar Péter foghatja a fejét. Előbb Tarr, majd Nagy is hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt hálójába. Ha az embernek ilyen jó barátai vannak, tényleg nincs szüksége ellenségre, mert saját magát küldi padlóra.

Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

