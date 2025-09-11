Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

idezojelek
Poszt-trauma

Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Magyar Péter foghatja a fejét.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Tarr ZoltánTisza-adóNagy ErvinMagyar Péter 2025. 09. 11. 5:24

Nagy Ervint, a „színészkirályt” megkérdezték arról, hogy mi a véleménye Tarr Zoltán elszólásáról, a Tisza-adóval kapcsolatban. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Nagy Ervin, Magyar Péter
Magyar Péter és Nagy Ervin - Fotó: Facebook

Mint ismert, Magyar Péter egyik legfontosabb embere azt mondta a Tisza Párt etyeki fórumán, hogy a választásokig nem szabad beszélni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Magyar Péter táskahordozója és sofőrje szemrebbenés nélkül válaszolt:

Azért nem kell elmondani dolgokat, mert lenyúlják, félreértelmezik, vagy élnek vele.

Persze, persze, Ervin, ez már csak így megy.

Magyar Péter foghatja a fejét. Előbb Tarr, majd Nagy is hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt hálójába. Ha az embernek ilyen jó barátai vannak, tényleg nincs szüksége ellenségre, mert saját magát küldi padlóra.

Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekSzlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekszurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu