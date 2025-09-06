idezojelek
Poszt-trauma

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Krúbi Orbán Viktor Horváth Krisztián koncert 2025. 09. 06.

Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset péntek esti koncertjén. A Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. 

Krúbi
Krúbi. Fotó: Hajdú-bihari Napló/Czinege Melinda

A zenész a koncertjének egy pontján vers formájában váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, melynek során addig merészkedett, hogy a miniszterelnök felakasztását vizionálta meglehetősen alpári módon:

„(...) Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

Természetesen szólásszabadság van, mindenki azt mond egy bizonyos határig, amit akar. Azonban a primitív vulgáris üvöltözés csak primitív vulgáris embereket szül. Kritizálni lehet mindent, még a kormányt is, de elegánsan, könnyeden, ironikusan, értelmiségi módjára. Például Ákos értékrendjét tekintve vállaltan közel áll a mostani kormányhoz, mégsem hallottuk soha fröcsögni sem őt, sem a közönségét a baloldali ellenzékről. 

Érdemes újra felidézni a mostani kirohanása kapcsán Felhévizy Félix korábbi írását:

„Krúbi a Forbesnak elárulta, nem is kell több egy mai fiatalnak – tisztelet a kivételnek persze –, mint mobilinternet, házhoz érkező kaja és természetesen véget nem érő buli. Ha ez megvan, akkor minden oké, lehet fröcsögve üvöltözni, gőzt kiengedni, »mocskos Fidesz!«-t kiabálni kórusban, mert az olyan jó. Nincs itt semmiféle forradalmi ideológia, komoly tervek és világmegváltó célok. Csak az anarchia, káosz és diszharmónia előidézése. Ezt akarja kihasználni Alinsky módszerének segítségével a baloldali, liberális mainstream.”

Ez már nem tréfa!

Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik. A kis nyikhaj maga mondta ki, nincs hova hátrálni. Ezek vért és anarchiát akarnak.

Ide jutott a közbeszéd, gyűlöletre és erőszakra épül Magyar Péter szeretetországa.  

Sajnos a saját édesanyja nem nevelte meg ezt a kis nyikhajt, de majd az élet elvégzi ezt a munkát. Végül ugyanis az ilyen kis gusztustalan figurákat mindig kiveti magából a társadalom.

Közel a pillanat, kezdhetsz aggódni, Horváth, és te is, te, ózdi hős.

Borítókép: Krúbi (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

