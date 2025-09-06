Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset péntek esti koncertjén. A Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi.
A zenész a koncertjének egy pontján vers formájában váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, melynek során addig merészkedett, hogy a miniszterelnök felakasztását vizionálta meglehetősen alpári módon:
„(...) Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”
Természetesen szólásszabadság van, mindenki azt mond egy bizonyos határig, amit akar. Azonban a primitív vulgáris üvöltözés csak primitív vulgáris embereket szül. Kritizálni lehet mindent, még a kormányt is, de elegánsan, könnyeden, ironikusan, értelmiségi módjára. Például Ákos értékrendjét tekintve vállaltan közel áll a mostani kormányhoz, mégsem hallottuk soha fröcsögni sem őt, sem a közönségét a baloldali ellenzékről.
Érdemes újra felidézni a mostani kirohanása kapcsán Felhévizy Félix korábbi írását:
„Krúbi a Forbesnak elárulta, nem is kell több egy mai fiatalnak – tisztelet a kivételnek persze –, mint mobilinternet, házhoz érkező kaja és természetesen véget nem érő buli. Ha ez megvan, akkor minden oké, lehet fröcsögve üvöltözni, gőzt kiengedni, »mocskos Fidesz!«-t kiabálni kórusban, mert az olyan jó. Nincs itt semmiféle forradalmi ideológia, komoly tervek és világmegváltó célok. Csak az anarchia, káosz és diszharmónia előidézése. Ezt akarja kihasználni Alinsky módszerének segítségével a baloldali, liberális mainstream.”
Ez már nem tréfa!
Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik. A kis nyikhaj maga mondta ki, nincs hova hátrálni. Ezek vért és anarchiát akarnak.
Ide jutott a közbeszéd, gyűlöletre és erőszakra épül Magyar Péter szeretetországa.
Sajnos a saját édesanyja nem nevelte meg ezt a kis nyikhajt, de majd az élet elvégzi ezt a munkát. Végül ugyanis az ilyen kis gusztustalan figurákat mindig kiveti magából a társadalom.
Közel a pillanat, kezdhetsz aggódni, Horváth, és te is, te, ózdi hős.
Borítókép: Krúbi (Forrás: Facebook)
