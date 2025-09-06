Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Ez már nem tréfa!

Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik. A kis nyikhaj maga mondta ki, nincs hova hátrálni. Ezek vért és anarchiát akarnak.

Ide jutott a közbeszéd, gyűlöletre és erőszakra épül Magyar Péter szeretetországa.

Sajnos a saját édesanyja nem nevelte meg ezt a kis nyikhajt, de majd az élet elvégzi ezt a munkát. Végül ugyanis az ilyen kis gusztustalan figurákat mindig kiveti magából a társadalom.

Közel a pillanat, kezdhetsz aggódni, Horváth, és te is, te, ózdi hős.

Borítókép: Krúbi (Forrás: Facebook)

