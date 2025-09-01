Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Poszt-trauma

Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta

Kiborult a színészóriás, úgy tűnik, mégsem lesz belőle kultuszminiszter.

Nagy ErvinCélpontTisza PártdemonstrációMagyar Péter 2025. 09. 01. 5:48

Nagyon úgy tűnik, hogy elszakadt a cérna Magyar Péter táskahordozójánál. Nagy Ervin elszabadult. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok, illetve a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve olyan mélységbe lökte Magyar Péter hazugságra és gyűlöletre épült kóceráját, hogy a megmondóemberei a szánalmas vesszőfutás láttán sorra ragadtatják el magukat, mert nem bírják feldolgozni, hogy bizony, ha továbbra is így mennek a dolgok, akkor újabb csúfos kudarc vár rájuk.

Nagy Ervin a színészkirály. Fotó YouTube/Képernyőkép

A minap Lengyel Tamás már magyarázkodni kezdett, hogy mi lesz, ha mégsem nyernek. Most pedig a nagyszájú RTL-es társa, Nagy Ervin fakadt ki az interneten, mert nem bírta feldolgozni azt a frusztráló, mardosó valóságot, hogy bizony ebből gyaníthatóan megint bukta lesz.

Ezúttal minden eddigi suttyóságát és alpáriságát felülmúlva úgy esett neki  Rákay Philipnek, hogy közben belerúgott Németh Szilárdba és Lázár Jánosba is.

„Netántán rájöttél, hogy a gazdáid egyszerű szotyiköpködők, akikkel csak a fociról tudsz beszélgetni, vagy a vadászházas bebaszcsizásokról? Hogy Németh Sziszit nem érdekli Csajkovszkij, maximum a pacal? Hogy a festészet is csak Lézer Janit és őt is csak azért mert nem tudja feldolgozni, hogy parasztnak született és nem nemesnek?”

Nagy Ervin a kultúrember. Vicc! 

Ervinke, lehajol minden forintért. Sztárbox című műsorban még azt is bevállalta, hogy ország-világ előtt leüssék, mint egy pimasz legyet. Nem  törődve azzal, hogy egy ország röhögött rajta.

Magyar Péter ripacs barátjának ámokfutásai már sokszor napirendre kerültek. A Hír TV Célpont című műsora korábban behatóan foglalkozott Nagy Ervin viselt dolgaival. Az adásban felidézték, hogy Nagy Ervin az elmúlt években beállt a balliberális megmozdulások élvonalába, szinte az összes Tanítanék Mozgalom által szervezett tüntetésen felszólalt, ott volt a Free SZFE-demonstrációkon és akadt olyan eset is, amikor egy műanyag tojással üvöltözött a Kossuth téren, ugyanis nem értett egyet a pedagóguséletpálya-törvénnyel. De feltűnt már Karácsony Gergely mellett és ott volt David Pressman furcsa, amerikai szektagyűlés-jellegű vacsoráin is.  A műsorban emlékeztettek arra is, hogy a színész 2021-ben még Márki-Zay Péterrel szimpatizált és a kormányváltás mellett állt ki a 2022-es országgyűlési választás előtt. Tavaly pedig beállt Magyar Péter mellé, most éppen benne látja a potenciált.

Nagy Ervin korábban az ATV vendége volt, ahol sok minden szóba került. Például az is, hogy jelenleg nincs pozíciója a pártban, de ha majd kormányváltás lesz, akkor elgondolkodik ezen. A legérdekesebb része az volt a beszélgetésnek, amikor Rónai Egon azt vetette fel neki, hogy többen úgy kezelik, ő a leendő várományosa a kultuszminiszteri tárcának. Erre Nagy Ervin azt mondta a stúdió székében pöffeszkedve, nagyképűen és önhitten, hogy nem fog elhajolni a feladat elől, temérdek ambíciója van, ráadásul belülről nézi ezt a szakmát, művészember pedig nagyon régóta nem volt kultuszminiszter.

Úgy tűnik, ez nem fog neki összejönni, ezért kezdett alpári módon vagdalkozni. 

Ervin, ne csüggedj, talán majd legközelebb…

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Ukrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

politika

A hazug ember örökké hazug marad

Irán

A kontinens lejtőre került

Ausztria

A magyar ellenállás diadala

MSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

