Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta

A minap Lengyel Tamás már magyarázkodni kezdett, hogy mi lesz, ha mégsem nyernek. Most pedig a nagyszájú RTL-es társa, Nagy Ervin fakadt ki az interneten, mert nem bírta feldolgozni azt a frusztráló, mardosó valóságot, hogy bizony ebből gyaníthatóan megint bukta lesz.

Ezúttal minden eddigi suttyóságát és alpáriságát felülmúlva úgy esett neki Rákay Philipnek, hogy közben belerúgott Németh Szilárdba és Lázár Jánosba is.

„Netántán rájöttél, hogy a gazdáid egyszerű szotyiköpködők, akikkel csak a fociról tudsz beszélgetni, vagy a vadászházas bebaszcsizásokról? Hogy Németh Sziszit nem érdekli Csajkovszkij, maximum a pacal? Hogy a festészet is csak Lézer Janit és őt is csak azért mert nem tudja feldolgozni, hogy parasztnak született és nem nemesnek?”