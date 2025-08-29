Colin FarrellfilmfilmképGyilkos ösztönthrillermozi

Az öt legjobb Colin Farrell-film – Erőszakik + videó

Akció, humor és a dráma tökéletes elegye.

Csépányi Balázs
2025. 08. 29. 20:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett, a bronzérmet a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm szerezte meg, az ezüstérmes mozi pedig  a Förtelmes főnökök (Horrible Bosses) című zseniális vígjáték lett. Ezen a héten már a győztes alkotással érkezünk, ami nem más, mint az Erőszakik (In Bruges).

1. Erőszakik (2008)

Az Erőszakik című filmet Martin McDonagh írta és rendezte, aki elsősorban színházi munkáival és később a Három óriásplakát Ebbing határában című filmjével vált világhírűvé. A sötét humorral és morális dilemmákkal átszőtt történet Belgium gyönyörű középkori városában, Bruges-ben játszódik. 

Colin Farrell
Az Erőszakik különleges film, mert egyszerre ötvözi a fekete komédiát, a bűnügyi drámát és az emberi lét alapvető kérdéseit  Fotó: Mafab.hu

A főszerepekben Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes brillíroznak, akik egyaránt hozzájárulnak a film feszült, mégis groteszkül vicces hangulatához.

A történet

Ray (Colin Farrell) és Ken (Brendan Gleeson) ír bérgyilkosok, akik egy balul sikerült akció után főnökük, Harry (Ralph Fiennes) utasítására Bruges-be menekülnek. Miközben Ken élvezi a város szépségét, Ray bűntudattal és unalommal küszködik. A csendes várakozás azonban hamarosan életveszélyes fordulatot vesz, amikor Harry döntést hoz Ray sorsáról. A film egyszerre szól bűnről, vezeklésről és a barátság erejéről.

Colin Farrell
Colin Farrell az Erőszakik című filmben élete egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja Ray szerepében Fotó: Mafab.hu

Colin Farrell játéka a filmben

Colin Farrell az Erőszakik című filmben élete egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja Ray szerepében, a fiatal bérgyilkosként, aki egy balul sikerült akció után kénytelen Bruges-ben bujkálni. Farrell tökéletes érzékkel egyensúlyoz a fekete humor és a mély drámai pillanatok között: egyszerre képes nyers, szókimondó és ironikusan vicces lenni, miközben hitelesen mutatja meg a karakter bűntudatát és belső vívódását. 

Játéka emberközelivé teszi Rayt, akivel a néző könnyedén együttérez, még ha hibái és sötét múltja ellenére sem tipikus hős. Farrell ebben a szerepben bizonyította, hogy nemcsak akció- vagy romantikus filmekben állja meg a helyét, hanem komoly drámai mélységeket is képes közvetíteni.

Érdekességek a filmről

  • A film egyik legemlékezetesebb helyszíne a bruges-i harangtorony (Belfort) volt. A forgatásnál külön biztonsági intézkedéseket kellett hozni, hogy a színészek és a stáb tagjai biztonságban legyenek a szűk lépcsőkön és magasban zajló felvételeknél.
Colin Farrell
Farrell tökéletes érzékkel egyensúlyoz a fekete humor és a mély drámai pillanatok között  Fotó: Mafab.hu
  • A film számos idézete kultikussá vált, különösen Ray cinikus, mégis emberi megnyilvánulásai miatt.
  • Martin McDonagh, a rendező és író elsősorban drámaíróként volt ismert, és ez volt az első nagyjátékfilmje. Az Erőszakik sikere után vált az egyik legelismertebb kortárs filmes alkotóvá.
  • A film nagy részét valóban Bruges-ben forgatták, és a város azóta is turisztikai látványosságként hirdeti magát a film rajongóinak – sok helyen külön „In Bruges” túrákat szerveznek.
  • Az Erőszakik kis költségvetésből készült, de azonnal kritikai sikert aratott, és mára kultstátust vívott ki magának.

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?

Az Erőszakik különleges film, mert egyszerre ötvözi a fekete komédiát, a bűnügyi drámát és az emberi lét alapvető kérdéseit. Az erőszakos jelenetek mellett mély érzelmi tartalom és morális dilemmák húzódnak meg, miközben McDonagh sziporkázó dialógusai szórakoztatják a nézőt. Ajánlott mindazoknak, akik szeretik a szokatlan, groteszk humorral átszőtt bűnfilmeket, és nyitottak arra, hogy egy történet egyszerre nevettessen meg és gondolkodtasson el az életről.

Idővonal – 2008, amikor bemutatták az Erőszakik című filmet 🎬

  • Barack Obama megnyerte az amerikai elnökválasztást, és az Egyesült Államok 44. elnöke lett.
  • A világot megrázta a globális pénzügyi válság, amely a Lehman Brothers csődjével vált igazán súlyossá.
  • Kínában megrendezték a pekingi olimpiát, ahol Usain Bolt új világrekordokat futott.
  • Megjelent a Spotify, amely alapjaiban változtatta meg a zenehallgatási szokásokat.
  • A filmvilágban olyan nagy sikerű alkotások kerültek a mozikba, mint a Sötét lovag (The Dark Knight) vagy a Mamma mia!.

A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunknak a végére értünk. Jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek varázslatos világában.

Borítókép: Ray (Colin Farrell) és Ken (Brendan Gleeson) ír bérgyilkosok (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Az öt legjobb Colin Farrell-film – A fülke + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu