A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg, a negyedik helyezett egy feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett, a bronzérmet a legendás tévésorozat alapján készült Miami Vice című pörgős akciófilm szerezte meg, az ezüstérmes mozi pedig a Förtelmes főnökök (Horrible Bosses) című zseniális vígjáték lett. Ezen a héten már a győztes alkotással érkezünk, ami nem más, mint az Erőszakik (In Bruges).
Az öt legjobb Colin Farrell-film – Erőszakik + videó
Akció, humor és a dráma tökéletes elegye.
1. Erőszakik (2008)
Az Erőszakik című filmet Martin McDonagh írta és rendezte, aki elsősorban színházi munkáival és később a Három óriásplakát Ebbing határában című filmjével vált világhírűvé. A sötét humorral és morális dilemmákkal átszőtt történet Belgium gyönyörű középkori városában, Bruges-ben játszódik.
A főszerepekben Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes brillíroznak, akik egyaránt hozzájárulnak a film feszült, mégis groteszkül vicces hangulatához.
A történet
Ray (Colin Farrell) és Ken (Brendan Gleeson) ír bérgyilkosok, akik egy balul sikerült akció után főnökük, Harry (Ralph Fiennes) utasítására Bruges-be menekülnek. Miközben Ken élvezi a város szépségét, Ray bűntudattal és unalommal küszködik. A csendes várakozás azonban hamarosan életveszélyes fordulatot vesz, amikor Harry döntést hoz Ray sorsáról. A film egyszerre szól bűnről, vezeklésről és a barátság erejéről.
Colin Farrell játéka a filmben
Colin Farrell az Erőszakik című filmben élete egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja Ray szerepében, a fiatal bérgyilkosként, aki egy balul sikerült akció után kénytelen Bruges-ben bujkálni. Farrell tökéletes érzékkel egyensúlyoz a fekete humor és a mély drámai pillanatok között: egyszerre képes nyers, szókimondó és ironikusan vicces lenni, miközben hitelesen mutatja meg a karakter bűntudatát és belső vívódását.
Játéka emberközelivé teszi Rayt, akivel a néző könnyedén együttérez, még ha hibái és sötét múltja ellenére sem tipikus hős. Farrell ebben a szerepben bizonyította, hogy nemcsak akció- vagy romantikus filmekben állja meg a helyét, hanem komoly drámai mélységeket is képes közvetíteni.
Érdekességek a filmről
- A film egyik legemlékezetesebb helyszíne a bruges-i harangtorony (Belfort) volt. A forgatásnál külön biztonsági intézkedéseket kellett hozni, hogy a színészek és a stáb tagjai biztonságban legyenek a szűk lépcsőkön és magasban zajló felvételeknél.
- A film számos idézete kultikussá vált, különösen Ray cinikus, mégis emberi megnyilvánulásai miatt.
- Martin McDonagh, a rendező és író elsősorban drámaíróként volt ismert, és ez volt az első nagyjátékfilmje. Az Erőszakik sikere után vált az egyik legelismertebb kortárs filmes alkotóvá.
- A film nagy részét valóban Bruges-ben forgatták, és a város azóta is turisztikai látványosságként hirdeti magát a film rajongóinak – sok helyen külön „In Bruges” túrákat szerveznek.
- Az Erőszakik kis költségvetésből készült, de azonnal kritikai sikert aratott, és mára kultstátust vívott ki magának.
Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?
Az Erőszakik különleges film, mert egyszerre ötvözi a fekete komédiát, a bűnügyi drámát és az emberi lét alapvető kérdéseit. Az erőszakos jelenetek mellett mély érzelmi tartalom és morális dilemmák húzódnak meg, miközben McDonagh sziporkázó dialógusai szórakoztatják a nézőt. Ajánlott mindazoknak, akik szeretik a szokatlan, groteszk humorral átszőtt bűnfilmeket, és nyitottak arra, hogy egy történet egyszerre nevettessen meg és gondolkodtasson el az életről.
Idővonal – 2008, amikor bemutatták az Erőszakik című filmet 🎬
- Barack Obama megnyerte az amerikai elnökválasztást, és az Egyesült Államok 44. elnöke lett.
- A világot megrázta a globális pénzügyi válság, amely a Lehman Brothers csődjével vált igazán súlyossá.
- Kínában megrendezték a pekingi olimpiát, ahol Usain Bolt új világrekordokat futott.
- Megjelent a Spotify, amely alapjaiban változtatta meg a zenehallgatási szokásokat.
- A filmvilágban olyan nagy sikerű alkotások kerültek a mozikba, mint a Sötét lovag (The Dark Knight) vagy a Mamma mia!.
A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunknak a végére értünk. Jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek varázslatos világában.
Borítókép: Ray (Colin Farrell) és Ken (Brendan Gleeson) ír bérgyilkosok (Fotó: Mafab.hu)
Kiderült, mikor állhat színpadra Demjén Ferenc
A Kossuth-díjas énekes üzenetet küldött a rajongóinak.
Sokan ünnepelték, mások a szemüket is eltakarták Emma Stone látványától
Sokkolta a közönséget Jórgosz Lánthimosz új filmje Velencében.
Az eddigi legnagyobb magyarországi koncertjével tér vissza a feltörekvő amerikai rocksztár
A telt házas Akvárium Klubban adott fellépése után ezúttal a jóval méretesebb Barba Negrában lép fel.
Tony Lakatos: Mindig jó egy kicsit hazajönni
Salföld után a Müpában is koncertet ad a világhírű magyar szaxofonművész.
