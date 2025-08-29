Az öt legjobb Colin Farrell-film – Erőszakik + videó

1. Erőszakik (2008)

Az Erőszakik című filmet Martin McDonagh írta és rendezte, aki elsősorban színházi munkáival és később a Három óriásplakát Ebbing határában című filmjével vált világhírűvé. A sötét humorral és morális dilemmákkal átszőtt történet Belgium gyönyörű középkori városában, Bruges-ben játszódik.

Az Erőszakik különleges film, mert egyszerre ötvözi a fekete komédiát, a bűnügyi drámát és az emberi lét alapvető kérdéseit Fotó: Mafab.hu

A főszerepekben Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes brillíroznak, akik egyaránt hozzájárulnak a film feszült, mégis groteszkül vicces hangulatához.

A történet

Ray (Colin Farrell) és Ken (Brendan Gleeson) ír bérgyilkosok, akik egy balul sikerült akció után főnökük, Harry (Ralph Fiennes) utasítására Bruges-be menekülnek. Miközben Ken élvezi a város szépségét, Ray bűntudattal és unalommal küszködik. A csendes várakozás azonban hamarosan életveszélyes fordulatot vesz, amikor Harry döntést hoz Ray sorsáról. A film egyszerre szól bűnről, vezeklésről és a barátság erejéről.

Fotó: Mafab.hu

Colin Farrell játéka a filmben

Colin Farrell az Erőszakik című filmben élete egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja Ray szerepében, a fiatal bérgyilkosként, aki egy balul sikerült akció után kénytelen Bruges-ben bujkálni. Farrell tökéletes érzékkel egyensúlyoz a fekete humor és a mély drámai pillanatok között: egyszerre képes nyers, szókimondó és ironikusan vicces lenni, miközben hitelesen mutatja meg a karakter bűntudatát és belső vívódását.