Leonardo DiCaprio beszólt a Netflixnek, az egyik utolsó filmcsillag nem valami derűlátó

A téma már évek óta foglalkoztatja a filmrajongókat: a streaming térnyerése, majd a Covid-járvány alatt bevezetett kényszermegoldások alapjaiban rengették meg a filmszínházak helyzetét. 2026-ban pedig tovább nőhet az aggodalom, miután jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a Netflix felvásárolhatja a Warner Bros.-t, az egyik legnagyobb múltú és befolyású hollywoodi stúdiót. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint a cég mindössze 17 napra küldené moziba a Warner filmjeit, mielőtt azok felkerülnének az online kínálatba – ez pedig gyakorlatilag ellehetetlenítené a hagyományos mozis futást.

Ezen a kis izén fogjuk nézni a filmeket? – Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence a 2021-ben a Netflixre felkerült Ne nézz fel című politikai szatírában. Forrás: Netflix

Leonardo DiCaprio diplomatikusan fogalmaz, de a szavaiból nem nehéz kihallani a rosszallást

DiCaprio a The Sunday Timesnak adott interjúban meglehetősen borúlátóan fogalmazott. Feltette a kérdést, hogy „van még az embereknek étvágya?” – vagyis maradt-e valódi igény a moziba járásra –, illetve hogy nem az lesz-e a filmszínházak sorsa, hogy „silóvá váljanak, mint a dzsesszbárok”. Bár reményét fejezte ki, hogy lesznek még alkotók, akik kifejezetten mozivászonra tervezett, különleges filmeket készítenek, szerinte egyáltalán nem biztos, hogy ez hosszú távon fennmaradhat.

„Ez villámgyorsan változik. Egy nagy átmenetnek vagyunk szemtanúi. Először a dokumentumfilmek tűntek el a mozikból. Most pedig már csak véges mennyiségű időt kapnak a drámák, és az emberek azt várják, mikor láthatják őket streamelve. Nem tudom, mi lesz ennek a vége” – fogalmazott a színész.

DiCaprio legutóbbi filmje, a Paul Thomas Anderson rendezésében készült Egyik csata a másik után (kritikánk) jól példázza a problémát. A produkció a közönség és a kritika felől is nagyon pozitív visszhangot kapott, a moziban 205 millió dollárig jutott, de a nullszaldóhoz még legalább 100 millió dollárra lett volna szükség. A Warner szeptember végén mutatta be a mozikban, decemberben viszont már felkerült az HBO Max kínálatába – újabb példát szolgáltatva arra, mennyire lerövidültek a mozis ablakok.