A 20 legjobb film a 2025-ös évből – 1. rész: egy harapós cicától a depressziós szuperhősökig

20.) Darren Aronofsky: Rajtakapva

KRITIKA – „Sötét humorral átszőtt krimi, amelyben egy bukott sportoló és egy harapós cica indítja el az események láncolatát – a kérdés csupán az, hogy Hank képes-e végre felnőni, mielőtt elnyelné az alvilág. Darren Aronofsky az elmúlt évek horrorral kacérkodó műfajkísérletei után életében először evezett könnyedebb vizekre, a Charlie Huston regényéből készült Rajtakapva a rendező eddigi legvidámabb, ugyanakkor legkevésbé karakteres munkája.“

Az internet és a 9/11 előtti világ észrevétlenül tűnt el a szemünk elől, mígnem rájöttünk, hogy átvertek. Forrás: Darren Aronofsky facebook

19.) Francis Lawrence: A hosszú menetelés

KRITIKA – „A film alapkoncepciójának első ránézésre semmi értelme, a mélyére ásva azonban erős korlenyomat és egzisztenciális szorongás fogalmazódik meg. Stephen King első regényének adaptációjában tetten érhetők az író védjegyei, azaz a horror mellett hasonlóképpen hangsúlyosak az emberi drámák. [...] Francis Lawrence már-már nevetségesen egyértelmű választásnak bizonyult rendezőként, hiszen az ő nevéhez fűződik a sok szempontból hasonló tematikájú Éhezők viadala-franchise, de a Legenda vagyokkal ímmel-ámmal a horrorba is belekóstolt.“

Stephen King ma népszerűbb, mint valaha, a filmvilágban mindenképpen. Forrás: TMDb

18.) Rózsa Gábor: Reménytelenül - József Attila pszichoanalízise

KRITIKA – „Nehéz kérdéseket vet fel az film: mi történik, ha a zseniális költő és fiatal pszichoanalitikusa között elmosódnak a terapeuta és a páciens közötti határok? Meg lehet-e menteni valakit, aki a saját elméjének csapdájában vergődik? A film nemcsak József Attila kevésbé ismert oldalát mutatja be, hanem egy kivételes nőt is, aki pszichoanalitikusként és emberként is rendkívül erős.“

A József Attila születésének 120. évfordulója, a magyar költészet napján bemutatott Reménytelenül megrendítő és felemelő mozi. Forrás: Youtube

17.) Nisha Ganatra: Már megint nem férek a bőrödbe

KRITIKA – „Huszonkét évvel az első rész után a Már megint nem férek a bőrödbe nem a nosztalgiára, hanem a friss humorra épít – és még a generációk közti szakadékot is átugorja. Egészen biztosan nem gondoltuk volna, hogy a nyár legszórakoztatóbb családi vígjátéka pont a számos hullámvölgyet megélt Lindsay Lohanhez fog kötődni. [...] A Már megint nem férek a bőrödbe már azelőtt is tálcán kínálja a humorbombákat, hogy a szerepcsere megtörténne, mivel már-már paródiába illő hatékonysággal karikírozza a modern nevelési módszereket, az infantilizmusba hajló, ezoterikus guruk világát, és a Z generáció törékeny önbizalommal vegyülő pökhendiségét is.“