A nyár legszórakoztatóbb vígjátékát Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan hozta el

Legutóbb épp Adam Sandler flúgos golfosa kapcsán írtam meg, hogy a több évtizedet késő vígjátékfolytatások szinte mindig teljesen fölöslegesnek bizonyulnak, erre Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan csúnyán rám cáfol a Nem férek a bőrödbe mostani, huszonkét évvel később elkészült második részével. A Már megint nem férek a bőrödbe ráadásul – eltérően a hasonszőrű próbálkozásoktól – kifejezetten a javára fordítja az eltelt időt, mivel a szerepcserés téma a tinédzser-szülő viszonyon túl ezáltal szélesedik ki a nagyszülők családban betöltött szerepére is. Ez nemcsak rengeteg új humoros geget ered eredményez (a tinédzsertestbe szoruló Jamie Lee Curtis nagymamakaraktere ujjongva tapasztalja, hogy bukhat bármekkorát egy rollerrel, olyan ellenállóak a csontjai, mintha már-már sebezhetetlen lenne, miközben a fiatalok rémülve fedezik meg a korral járó tabletták, kenceficék, diéták, és miegymás szomorú, de szórakoztató szükségességét), hanem egy friss történetet is.

Julia Butters, Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis, és Sophia Hammons a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben. Fotó: Disney

Lindsay Lohan nagy visszatérése?

Annának (Lindsay Lohan) hasonlóan nehéz a viszonya saját lányával, a lázadó Harperrel (Julia Butters), mint annak idején az édesanyjával (Jamie Lee Curtis), aki viszont a nagymamák kényelmes helyzetéből adódóan nagyon is kijön az unokával, és miközben minden igyekezetével próbálja támogatni egyedülálló anyaként dolgozó lányát, rendszerint csak aláássa azt a kevés szülői tekintélyt is, amit Anna gyakorol.

A Már megint nem férek a bőrödbe már azelőtt is tálcán kínálja a humorbombákat, hogy a szerepcsere megtörténne, mivel már-már paródiába illő hatékonysággal karikírozza a modern nevelési módszereket, az infantilizmusba hajló, ezoterikus guruk világát, és a Z generáció törékeny önbizalommal vegyülő pökhendiségét is.

Az elsőre jó példa, hogy Lohan próbálja tiszteletben tartani a lánya személyes terét, teljesen sikertelenül, vagy hogy Curtis karaktere nevelési podcasteket gyárt. Az ezotéria elcsépelt moduljait a film egyik karaktere sorolja végeérhetetlen lelkesedéssel, aki az aurafotózástól és a Reikitől kezdve a pénzügyi tanácsadásig mindenhez felajánlkozik, míg a mai tinédzserek jelleméről tömör összefoglalót ad az, hogy az okostelefonok világában hogyan válik el még jobban a magukról mutatott kép a valódi személyiségüktől.