A nyár legszórakoztatóbb vígjátékát Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan hozta el

Huszonkét évvel az első rész után a Már megint nem férek a bőrödbe nem a nosztalgiára, hanem a friss humorra épít – és még a generációk közti szakadékot is átugorja. Egészen biztosan nem gondoltuk volna, hogy a nyár legszórakoztatóbb családi vígjátéka pont a számos hullámvölgyet megélt Lindsay Lohanhez fog kötődni.

Dani Áron
2025. 08. 12. 5:30
Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis újfent remek komikának bizonyulnak a Nem férek a bőrödbe folytatásában.
Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis újfent remek komikának bizonyulnak a Nem férek a bőrödbe folytatásában. Forrás: Disney
Legutóbb épp Adam Sandler flúgos golfosa kapcsán írtam meg, hogy a több évtizedet késő vígjátékfolytatások szinte mindig teljesen fölöslegesnek bizonyulnak, erre Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan csúnyán rám cáfol a Nem férek a bőrödbe mostani, huszonkét évvel később elkészült második részével. A Már megint nem férek a bőrödbe ráadásul – eltérően a hasonszőrű próbálkozásoktól – kifejezetten a javára fordítja az eltelt időt, mivel a szerepcserés téma a tinédzser-szülő viszonyon túl ezáltal szélesedik ki a nagyszülők családban betöltött szerepére is. Ez nemcsak rengeteg új humoros geget ered eredményez (a tinédzsertestbe szoruló Jamie Lee Curtis nagymamakaraktere ujjongva tapasztalja, hogy bukhat bármekkorát egy rollerrel, olyan ellenállóak a csontjai, mintha már-már sebezhetetlen lenne, miközben a fiatalok rémülve fedezik meg a korral járó tabletták, kenceficék, diéták, és miegymás szomorú, de szórakoztató szükségességét), hanem egy friss történetet is.

Julia Butters, Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis, és Sophia Hammons a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben. Fotó: Disney

Lindsay Lohan nagy visszatérése?

Annának (Lindsay Lohan) hasonlóan nehéz a viszonya saját lányával, a lázadó Harperrel (Julia Butters), mint annak idején az édesanyjával (Jamie Lee Curtis), aki viszont a nagymamák kényelmes helyzetéből adódóan nagyon is kijön az unokával, és miközben minden igyekezetével próbálja támogatni egyedülálló anyaként dolgozó lányát, rendszerint csak aláássa azt a kevés szülői tekintélyt is, amit Anna gyakorol. 

A Már megint nem férek a bőrödbe már azelőtt is tálcán kínálja a humorbombákat, hogy a szerepcsere megtörténne, mivel már-már paródiába illő hatékonysággal karikírozza a modern nevelési módszereket, az infantilizmusba hajló, ezoterikus guruk világát, és a Z generáció törékeny önbizalommal vegyülő pökhendiségét is.

Az elsőre jó példa, hogy Lohan próbálja tiszteletben tartani a lánya személyes terét, teljesen sikertelenül, vagy hogy Curtis karaktere nevelési podcasteket gyárt. Az ezotéria elcsépelt moduljait a film egyik karaktere sorolja végeérhetetlen lelkesedéssel, aki az aurafotózástól és a Reikitől kezdve a pénzügyi tanácsadásig mindenhez felajánlkozik, míg a mai tinédzserek jelleméről tömör összefoglalót ad az, hogy az okostelefonok világában hogyan válik el még jobban a magukról mutatott kép a valódi személyiségüktől.

A Már megint nem férek a bőrödbe viszont nemcsak a generációs konfliktusokat tálalja könnyed vígjátéki formában, hanem a mozaikcsaládok okozta kihívásokat is. Anna ugyanis épp házasodni készül a parfümreklámok világából megidézett, meseszerűen tökéletes Erickel (Manny Jacinto). A megözvegyült férfi lánya, a nagyképűnek mutatkozó Lily (Sophia Hammons) és Harper azonban ki nem állhatják egymást. Kettejük viszálykodása a 90-es, 2000-s évekbeli gimis tinifilmek (Spinédzserek, A bambanő, Bajos csajok, stb.) harsány világába is visszarepít, de családi film révén biztosak lehetünk benne, hogy az ellentétek végül kisimulnak, és minden boldog véget ér.

A happy endnek mégis megvan a súlya, mivel a szereplők mindegyike komoly félelmeket vállal fel, a drámai felütések közül mindegyik komolyan vehető és átélhető (különösen Lilyé), miközben mégis elejétől a végéig jóízűen nevetünk az egészen – és néha talán egy kicsit magunkon is.

Egészen biztosan nem gondoltam volna, hogy 2025 nyarának egyik legszórakoztatóbb vígjátéka pont a számos hullámvölgyet megélt – az utóbbi időben a Netflix közepes, illetve felejthető romantikus vígjátékaiban legalább erőre kapó –, és most újra remek komikaként működő Lindsay Lohanhez fog kötődni.

 

