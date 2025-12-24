Öt kiállítás, amiről 2025-ben mindenki beszélt, és még most sem késő megnézni

1. Tihanyi 140 – Tihanyi Lajos (1885-1938) életmű-kiállítása

Mintegy száz festményt láthatunk a Tihanyi Lajos életmű-kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában. Fotó: Polyák Attila

A Magyar Nemzeti Galéria 2025-ös évének egyik fő attrakciója volt Tihanyi Lajos festőóriás életmű-kiállítása. A Tihanyi 140 című tárlat nem csupán a művész jubileumát ünnepelte, hanem a klasszikus magyar festészet egyik legnagyobb alakjának nemzetközi dimenzióit is feltárta. Az alkotó képein a modernség és hagyomány szintézise bontakozik ki, így a kiállítás nem csupán történeti kuriózum, hanem mély emberi és esztétikai élmény is, amely kronológiai sorrendben vezet végig a festő életútján. A február 15-ig látogatható tárlat anyagában mintegy száz festményt, több mint ötven grafikát, valamint korabeli fotókat és hagyatéki tárgyakat láthatunk.

2. Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái

A Szépművészeti Múzeum 2025-ös évének talán legjobban várt kiállítása Az öröklét őrei – á Az első kínai császár agyagkatonái volt, amely igazi szenzációként tíz eredeti terrakottakatonát is bemutat az első kínai császár agyaghadseregéből. A május 25-ig megtekinthető tárlat nem csupán művészettörténeti válogatás, hanem a múlandóság, az öröklét és a transzcendencia univerzális kérdéseit járja körül különleges műtárgyaival. Azok számára, akik a művészetet kultúrtörténeti kontextusban szeretik felfedezni, ez a tárlat kihagyhatatlan.

3. Mary Ellen Mark – Női sorsok

A fotóművészet és a társadalmi érzékenység találkozott a Mary Ellen Mark – Női sorsok című kiállításon. A Mai Manó Ház tárlata olyan ikonikus felvételeket mutatott be, amelyek a női életutak kiszolgáltatottságát, erejét és összetettségét ragadják meg. A kiállítás nemcsak a világhírű fotográfus munkásságát idézte fel, hanem arra is ösztönzött, hogy újragondoljuk az empátia és a társadalmi felelősség kérdését. A január 11-ig látogatható tárlat tehát nem egyszerű portrék sorozata, hanem egy erős narratíva arról, hogyan alakította a női identitást a társadalmi szerepek és a személyes történetek hálózata.

A Női sorsok című kiállítás nem egyszerű portrék sorozata. Fotó: Ladóczki Balázs

4. Rezonancia – Nádler István

Az év egyik legintellektuálisabb kiállítása Nádler István Rezonancia című tárlata a Vaszary Galériában. A Kossuth-díjas festőművész nem csupán képeket sorakoztatott fel, hanem dialógusokat hívott életre. Nádler művészetében a fekete és kék mezők, a geometrikus és intuitív gesztusok együttese olyan rezonanciákat hozott létre, amelyekben az ellentétek nem ütköznek, hanem egymást erősítik. A Rezonancia erőteljesen reflektált a művészet szerepére mint kapcsolatteremtő mechanizmusra – legyen szó barátságokról, zenei vagy irodalmi párhuzamokról, de akár metafizikai kérdésekről is. A január 4-ig megtekinthető kiállítás nemcsak vizuálisan, hanem gondolatilag is maradandó élményt kínál.