Megállították az időt a Vigadóban: Így néznek ki a fixált homokanimációs képek, amiket látnia kell!

Cakó Ferenc homokanimációs munkásságát szinte minden magyar ismeri. Tudjuk, milyen csodálatos metamorfózison megy át kezei alatt az apró ásványi szemcsékből álló anyag, hogyan válik már-már költői módon egy történet megformálójává, látjuk az arcokat, a mozdulatokat, a tünékeny csodát, amelynek hatására a szemeink előtt válik az egyszerű homok alkotássá. Az idén 75 éves művész az első nagy elismerését a cannes-i filmfesztiválon kapta még 1988-ban, amikor Ab ovo című művével elhozta az Arany Pálma-díjat animációs rövidfilm kategóriában.

Cakó Ferenc főleg homokanimációiról híres, de ezen a kiállításon a művész eddig kevésbé ismert oldala is feltárul (Forrás: vigado.hu)

Cakó Ferenc egész munkásságára jellemző a kísérletezés, nem áll meg egy stílusnál, vagy képzőművészeti kivitelezésnél. Kezdetben a háromdimenziós animáció területén alkotott báb- és gyurmafilmeket, neki köszönhetjük Sebaj Tóbiást és Zénót is. Homokanimációi világszinten is egyedülállók, azonban a mozgóképeken kívül szeretettel alkot a festészet és a grafika területén, mint ahogy sikerült azt is megoldania, hogy homokképei megálljanak és egy kimerevített pillanatban képpé avanzsálódjanak.

Ha egy kulcsszót keresünk művészetéhez, az a mozgás. Eléri, hogy a festett képek és rézkarcok mozgást sugározzanak, majd kivitelezi, hogy a homokból létrehozott alkotásai mozdulatlanságba rögzüljenek az örökkévalóság számára.

A Kossuth-díjas képzőművész idei, 75. születésnapjára egy jubileumi kiállítás nyitotta meg kapuit a Pesti Vigadóban.

A homokanimáció mesterének eddig kevésbé ismert oldala is feltárul a kiállításon

Az Élettánc című tárlat a nagyközönség számára kevésbé ismert alkotásokat vonultat fel: láthatunk színes látomásszerű festményeket, aprólékos gondossággal megalkotott, néhol groteszk rézkarcokat és fekete-fehér kompozíciókat. Sőt, több homokkép és fénylő homokkép is kiállításra került.

A tárlaton több fénylő homokkép is megcsodálható (a szerző felvétele)

Figyelemre méltó, hogy barátjával, Thürmer Zoltánnal közösen kidolgoztak egy eljárást, amivel a homokrajzokat sikerült üvegfelületen fixálniuk, ezzel elérve, hogy függőlegesen is elhelyezhetővé váljanak. Ráadásul a tárlaton látható ilyen alkotások egy részét hátulról meg is világítják, így nyerik el a Fénylő képek elnevezést. A látványt kiegészíti egy homokkép alkotására szolgáló asztal, ahol a folyamatot egy adott fázisban megállították, láthatók az eszközök is, a kis és nagy ecset, valamint a szemcsék igazítására szolgáló kartonok.