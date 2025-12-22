élettánckiállítássebaj tóbiásfestményPesti VigadóCakó Ferencvigadó

Megállították az időt a Vigadóban: Így néznek ki a fixált homokanimációs képek, amiket látnia kell!

Élettánc címmel tekinthető meg Cakó Ferenc világhírű, Kossuth-díjas animációs filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozat alkotójának képzőművészeti munkáit felvonultató tárlat a Pesti Vigadóban. A homokanimáció mesterének nagy ívű életpályát bemutató jubileumi kiállítás éppen Cakó Ferenc hetvenötödik születésnapján nyitotta meg kapuit és január 15-ig látogatható.

Kató Lenke
2025. 12. 22. 5:30
Cakó Ferenc A mindenség elégiája című alkotása Forrás: vigado.hu
Cakó Ferenc homokanimációs munkásságát szinte minden magyar ismeri. Tudjuk, milyen csodálatos metamorfózison megy át kezei alatt az apró ásványi szemcsékből álló anyag, hogyan válik már-már költői módon egy történet megformálójává, látjuk az arcokat, a mozdulatokat, a tünékeny csodát, amelynek hatására a szemeink előtt válik az egyszerű homok alkotássá. Az idén 75 éves művész az első nagy elismerését a cannes-i filmfesztiválon kapta még 1988-ban, amikor Ab ovo című művével elhozta az Arany Pálma-díjat animációs rövidfilm kategóriában. 

homokanimáció
Cakó Ferenc főleg homokanimációiról híres, de ezen a kiállításon a művész eddig kevésbé ismert oldala is feltárul (Forrás: vigado.hu)

Cakó Ferenc egész munkásságára jellemző a kísérletezés, nem áll meg egy stílusnál, vagy képzőművészeti kivitelezésnél. Kezdetben a háromdimenziós animáció területén alkotott báb- és gyurmafilmeket, neki köszönhetjük Sebaj Tóbiást és Zénót is. Homokanimációi világszinten is egyedülállók, azonban a mozgóképeken kívül szeretettel alkot a festészet és a grafika területén, mint ahogy sikerült azt is megoldania, hogy homokképei megálljanak és egy kimerevített pillanatban képpé avanzsálódjanak. 

Ha egy kulcsszót keresünk művészetéhez, az a mozgás. Eléri, hogy a festett képek és rézkarcok mozgást sugározzanak, majd kivitelezi, hogy a homokból létrehozott alkotásai mozdulatlanságba rögzüljenek az örökkévalóság számára.

A Kossuth-díjas képzőművész idei, 75. születésnapjára egy jubileumi kiállítás nyitotta meg kapuit a Pesti Vigadóban. 

A homokanimáció mesterének eddig kevésbé ismert oldala is feltárul a kiállításon

Az Élettánc című tárlat a nagyközönség számára kevésbé ismert alkotásokat vonultat fel: láthatunk színes látomásszerű festményeket, aprólékos gondossággal megalkotott, néhol groteszk rézkarcokat és fekete-fehér kompozíciókat. Sőt, több homokkép és fénylő homokkép is kiállításra került.

A tárlaton több fénylő homokkép is megcsodálható (a szerző felvétele)

Figyelemre méltó, hogy barátjával, Thürmer Zoltánnal közösen kidolgoztak egy eljárást, amivel a homokrajzokat sikerült üvegfelületen fixálniuk, ezzel elérve, hogy függőlegesen is elhelyezhetővé váljanak. Ráadásul a tárlaton látható ilyen alkotások egy részét hátulról meg is világítják, így nyerik el a Fénylő képek elnevezést. A látványt kiegészíti egy homokkép alkotására szolgáló asztal, ahol a folyamatot egy adott fázisban megállították, láthatók az eszközök is, a kis és nagy ecset, valamint a szemcsék igazítására szolgáló kartonok.

Egy különleges technikával fixálják a homokot a felületen (a szerző felvétele)

Csodavilágot idéző, látomásszerű festményei többnyire mitologikus címekkel vannak ellátva: így a Csodaszarvas, az Éden után vagy az Orfeusz is már-már chagalli színkavalkádot vonultat fel, de a teljes történeteket elmesélő képek alakjainak arcvonásai teljes életutakat idéznek. És bárhova nézünk az alkotáson, újabb és újabb részlet adódik a nagy egészhez. 

A mindenség elégiája (Forrás: vigadó.hu)

Ezeket a festményeket nem lehet egy pillantással elintézni, megragadják a tekintetet és érezzük, hogy minden szegletüket meg kell vizsgálnunk, hogy ne maradjunk le semmiről. Ugyanilyen érzéseket keltenek a rézkarcok is, amelyek azonban több esetben sodró lendületűek. 

És ahogy a homokanimációban a szemcsék mentek át egy metamorfózison, itt az alakok változnak akár halból nővé, például a Mőbiusz-evolúció című rézkarc esetében.

Vannak azonban a tárlaton olyan alkotások, amelyek csak távolabbról mutatják meg igazi szépségüket. A fekete-fehér, mozgást ábrázoló festményei hipnotikusan hatnak a nézőre. Kányádi Sándor csodálatos sorai jutnak az eszünkbe:

Egy pár lány, két pár lány

fekete-piros fekete

táncot jár

– ezek az alakok is csak pörögnek-forognak, hajladoznak, hol egymás felé, hol egymást eltaszítva. Járják az élet táncát, magukkal ragadva a nézőt a cakói univerzumba, amely immár egy sokkal teljesebb formában létezik azok számára, akik megtekintik a tárlaton bemutatott alkotásokat.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

