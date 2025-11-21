Súlyos betegség süketítette meg Tihanyi Lajost, de ez sem tudta elvenni a magyar festőzseni humorát

„Az életnek akkora szeretetével és értésével valóban kevés ember dicsekedhet, mint Tihanyi Lajos, a festő. Képei is valami tömörített életvidámság kifejezői. A furcsának és mégis igaznak összekeveredése, a lényeglátás, az okos, a nyugodt, nem bántóan gunyoros mosolygás az életen...valami ilyen az, amit Tihanyi művei éreztetnek szemlélőjükkel az egyéniségéről. Tényleg csoda volt a lelkisége” – vallotta Tersánszky Józsi Jenő író festőművész barátjáról. És igaza is volt, hiszen az 1885-ben született Tihanyi Lajos élete nem volt egyszerű, sőt túl hosszú se, mégis volt benne életszeretet.

Vígh Annamária, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese és Gergely Mariann művészettörténész, a Tihanyi Lajos életmű-kiállítás kurátora a Magyar Nemzeti Galériában (Fotó: Polyák Attila)

Agyhártyagyulladás következtében tizenegy éves korában elvesztette hallását, majd ez a kiújult betegség végzett vele 1938-ban, mindössze 52 évesen. Mégis, mint a Magyar Nemzeti Galériában mától megtekinthető Tihanyi 140 című kiállítás sajtóbejárásán a kurátor Gergely Mariann hangsúlyozta: a betegség okozta süketség nem tudta letargiába taszítani a művészt, sőt az életét végigkísérő anyagi nehézségei ellenére is hatalmas humorral és sziporkázó egyéniséggel vette az akadályokat.

Állapotából adódó egyéni látásmódjából sikerült a saját és az utókor nagy szerencséjére erőt és tehetséget kovácsolnia. Ez pedig valódi emberi nagyságról tanúskodik.

Mint ahogy az is, hogy soha nem adta fel, új és új művészeti irányzatokat próbált ki, országról országra járt (élt Budapesten, Bécsben, Berlinben, Párizsban és New Yorkban is), magával cipelve teljes munkásságát. Kereste a kiállítási lehetőségeket és hitt a szakmai áttörésben, hiszen bizonyos volt abban, hogy tehetséges – árulta el Gergely Mariann.

Tihanyi Lajos életmű-kiállítása kettős évforduló előtt tiszteleg

A 2026. február 15-ig a Magyar Nemzeti Galériában megtekinthető tárlat két ünnep előtt is tiszteleg: egyrészt a művész születésnapja előtt, hiszen 140 éve jött a világra, másrészt a kalandos úton hazataláló hagyaték 55 éves évfordulója előtt.

Mint az életmű-kiállítások többsége, ez is kronológiai sorrendben vezeti végig a látogatókat a festő termékeny életútján. A Tihanyi 140-en közel kétszáz műtárgy tekinthető meg: mintegy száz festmény, több mint ötven grafika, valamint korabeli fotók és hagyatéki tárgyak.

A kiállítás igazi különlegessége, hogy az életpályáján végighaladva festészeti szempontból több, egymástól szinte teljesen eltérő szakasz különböztethető meg. Tihanyi Lajos festményein visszaköszönnek a kor aktuális trendjei vagy az adott ország művészeti miliője. Megnézve egy korai, majd egy késői képét, szinte hihetetlen, hogy ugyanaz a személy festette őket.

Azonban korai tájképei, portréi és későbbi absztrakt alkotásairól is süt a tehetség és a kiteljesedésre való folyamatos törekvés.