Ősrobbanás: egy döbbenetes felfedezés megválaszolatlan kérdőjelei

Az ősrobbanás számos empirikus megfigyeléssel alátámasztott elmélete szerint az univerzum nagyjából 13,8 milliárd éve egy olyan szingularitásból keletkezett, amely magában foglalta a ma ismert világegyetem összes anyagát és energiáját, és ami előtt nem létezett sem a tér, sem pedig az idő.

Az ősrobbanás az univerzum keletkezésére vonatkozó legelfogadottabb kozmológiai elmélet Fotó: Solar Story

Az ősrobbanás utáni „lehetetlen galaxis” rejtélye

A James Webb űrteleszkóp (JWST) egy még 2022 júliusában detektált észlelése mélyen megdöbbentette a tudósokat, amikor valami olyasmit fedeztek fel, ami megkérdőjelezi a modern kozmológia egyik legelfogadottabb elmélete, az ősrobbanás teoretikus alapjait - írta a New Scientist tudományos hírportál. A James Webb űrtávcső segítségével felfedezett több milliárd fényévnyire található rejtélyes kozmikus struktúra ugyanis mélyreható kérdéseket vetett fel az ősrobbanás-elmélet helyességével kapcsolatban.

A forradalmi James Webb űrtávcső Fotó: NASA

Fejlett infravörös képalkotásának segítségével a JWST egy olyan látszólag nagyon nagy, galaxisszerű szerkezetet talált, ami már nem sokkal az ősrobbanás után is létezett az univerzum történetének abban a periódusában, amikor egy ehhez hasonló galaxis-szerű objektumnak a jelenlegi ismereteink szerint még nem lett volna szabad léteznie. Ez az objektum, a GLASS-z12, vagy más néven a GHZ2, korábban pedig GLASS-z13 néven katalogizált úgynevezett Lyman-töréses galaxis, amelyet a Grism Lens-Amplified Survey from Space (GLASS) megfigyelőprogram fedezett fel a James Webb űrteleszkóp NIRCam kamerájával 2022 júliusában.

Az ismert legősibb galaxis, a GLASS-z13 jelű kozmikus objektum a JWST infravörös tartományban készült felvételén Fotó: NASA/STScI/GLASS-JWST program

A Lyman-töréses galaxisok olyan nagy vöröseltolódású csillagvárosok, amelyeket az adott galaxis különböző képalkotó szűrőkben való eltérő megjelenése alapján választanak ki a Lyman-határ helyzete miatt. A technikát elsősorban z = 3–4 vöröseltolódású galaxisok kiválasztására használták ultraibolya és optikai szűrők segítségével, de az ultraibolya és az infravörös csillagászat fejlődése lehetővé tette e technika alkalmazását az alacsonyabb és a magasabb vöröseltolódások esetén is ultraibolya és közeli infravörös szűrők segítségével.

A GLASS-z12 spektroszkópiai vöröseltolódásának értéke 12,34, így ez az egyik valaha felfedezett legtávolabbi galaxis, illetve csillagászati objektum. A számítások szerint a GLASS-z12 vöröseltolódása kereken 13,44 milliárd fényév távolságnak felel meg. Mivel a fényév nem csupán egy adott objektum kozmikus távolságát, hanem az objektum észlelt állapotának a korát is kifejezi, ebből az következik, hogy a GLASS-z12 nagyjából 355 millió évvel az ősrobbanás után már egy kiterjedt és nagy, számos csillagból továbbá nagy mennyiségű intersztelláris porból, illetve gázból álló galaxis-szerű objektum volt. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a jelenlegi korának körülbelül már a 2,57%-nyi idején egy fejlett kozmikus struktúra lehetett.