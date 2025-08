Összeomlás: sokkal hamarabb vége lehet a világnak, mint gondoltuk

Mikor kezdődik el a nagy összeomlás?

Ha az újonnan megállapított idővonal helyes, a világegyetem tágulása körülbelül 10 milliárd év múlva megáll és sokkal gyorsabban kezd el összehúzódni, mint azt más modellek korábban jósolták – írta nemrégiben a Space.com csillagászati portál. Más modellek viszont azt sugallják, hogy a nagy összeomlás még több százmilliárd évig nem következhet be. A sötét energia valódi mibenléte azonban továbbra is rejtély, ami azt jelenti, hogy az univerzum élettartamára vonatkozó új modellt is tisztán elméleti jellegűnek tekinthetjük.

Az univerzum életkorára csak elméleti modellszámítások, illetve hipotézisek léteznek Fotó: NASA/JPL-Caltech

A kozmológiában a sötét energia olyan feltételezett energiaforma, ami az egész univerzumban jelen van és erős antigravitációs hatást, másként megfogalmazva negatív nyomást fejt ki. Einstein általános relativitáselmélete szerint a negatív nyomás nagy távolságokon semlegesíti a gravitációt. Jelenleg a sötét energia a legelfogadottabb hipotézis az univerzum gyorsuló tágulására, ami csak 1998-ban bizonyosodott be Samuel Perlmutter, Brian P. Schmidt és Adam Riesset felfedezése után.

Nem ez az első olyan tanulmány, ami arra utal, hogy a nagy összeomlás a vártnál korábban elkezdődhet. 2022-ben kutatók egy csoportja arra a teoretikus konklúzióra jutott, hogy az univerzum tágulása akár már 100 millió éven belül is megállhat.

Albert Einstein úgy vélte, hogy az univerzum végtelen ideig tágul Fotó: Wikimedia Commons

Paul Steinhardt a Princeton Egyetem Elméleti Tudományok Központjának igazgatója és munkatársai, Anna Ijjas, valamint Cosmin Andrei az Amerikai Tudományos Akadémia szaklapjában, a PNAS-ban publikált dolgozata abból indult ki, hogy a sötét energia nem konstans, hanem egy olyan erőhatás, ami idővel elenyészik. Albert Einstein korábban azt feltételezte, hogy a sötét energiának nevezett erőhatás állandó és ennek köszönhetően a véges, de határtalan univerzum tágulása is végtelen ideig tart. Steinhardt és kollégáinak empirikus kutatásai viszont arra utalnak, hogy az idő múlásával a sötét energiának is csökken az energiaszintje, ami egy bizonyos ponton megállítja a tágulást és ekkor elkezdődik az univerzum összezsugorodása.