Univerzum: olyan titokzatos objektumot fedeztek fel, ami dacol a fizika törvényeivel

A pulzár olyan gyorsan forgó neutroncsillag, ami rendkívül erős mágneses térrel rendelkezik. Főleg szupernóva-robbanás után keletkezik de olyan fehér törpékből is kialakulhat, amelyek kellő mennyiségű anyagot gyűjtenek össze a kozmikus környezetükből ahhoz, hogy esetükben is bekövetkezzen a gravitációs összeomlás, vagyis az az asztrofizikai folyamat, melynek során az összeroskadó csillag saját gravitációja miatt az anyaga a középpontjába omlik és az átmérője egy atom átmérőjénél is kisebbre zsugorodik. A pulzálás azoknál a neutroncsillagoknál lép fel amelyeknél a mágneses tengely nem esik egybe a neutroncsillag forgási tengelyével. Ahogy az erős gravitációjuk miatt a környezetükből befogott anyag a mágneses pólusoknál a csillag felé zuhan, röntgensugárzás formájában nagy mennyiségű energia szabadul fel egy kúp formájú térrészben. Ezek a mágneses pólusokról érkező röntgensugarak a neutroncsillag gyors tengelykörüli forgása miatt szabályos periódusú pulzálásnak látszanak a távoli megfigyelő számára.