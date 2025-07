Balti-tengeri anomália: egy mélyben rejlő misztikus alakzat

Az OceanX roncskutató vállalkozás két alapítója, Peter Lindberg és Dennis Asberg Fotó: OceanX

2011 júniusában nem voltak túl jó formában, és éppen dolgavégezetlenül tartottak hazafelé a sok költséget felemésztő ám zéró eredményt hozó aktuális roncskutató expedíciójukról. A Botteni-öbölben hajózva egy olyan területen haladtak át, ami a térség tengerhajózási történetét kutató szakemberek szerint valóságos roncstemetőnek számít; az öböl mélye ugyanis közel 100 különböző korú hajó hullámsírját rejti ezen a tengerrészen. Mivel nem volt veszítenivalójuk, Lindberg és Asberg a fedélzetről ismét a mélybe eresztették távirányítású robotkamerájukat (ROV), hátha mégiscsak rájuk mosolyog a szerencse. Alig egy óra elteltével egyszerre csak valami döbbenetesen furcsa alakzat kezdett kirajzolódni a szonár képernyőjén. Lindberg, Asberg és társaik döbbenten szemlélték az eléjük táruló látványt.

Az elhíresült szonárkép a rejtélyes objektumról Fotó: Wikimedia Commons

A mintegy hatvan méter átmérőjű és rendkívül szabályos, kör formájú objektumról azonnal látszott, hogy nem hajóroncs, hanem valami egészen más. "Gyerekek, ez egy idegen űrhajó!" - csúszott ki Lindberg száján, miközben tanácstalanul próbálták beazonosítani a szonár által kirajzolt képet.

Ellenséges ufó, a pokol kapuja, továbbá Atlantisz és társai

Miután kikötöttek, a parton tovább folytatták a felvételek kiértékelését, de ettől sem lettek sokkal okosabbak. A 90 méter mélyen a tengeraljzaton elterpeszkedő objektumról készített szonárképek ráadásul nem is voltak túl jó minőségűek. Dennis Asberg ezért azt javasolta, hogy a felvételeket osszák meg a nyilvánossággal hátha valaki felismeri, hogy mit rejthet a Balti-tenger mélye. Később valószínű, hogy alaposan meg is bánták ezt a fajta ötletbörzét, mert noha több mint tízezer e-mail futott be a felhívásukra, de ezek szinte száz százalékig használhatatlannak bizonyultak; akadtak akik a pokol kapuját vélték felismerni a rejtélyes formációban azzal a megjegyzéssel, a sátán alig várja, hogy végre valaki kinyissa ezt a kaput, mások szerint egy ellenséges ufó lapul a Botteni-öböl fenekén amit ha megközelítenek, fel fogja robbantani a Földet, ugyancsak mások pedig az Atlantisz megtalálását ünnepelték Lindbergék felfedezésében.