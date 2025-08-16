TrumpVon der LeyenTrump-PutyinZelenszkij

Zelenszkij elszabadult, ismét fenyegetőzik

Az ukrán elnök már el is kezdte az újabb kommunikációs hadjáratot. Zelenszkij köszönetet mondott, egyúttal azonban úgy érezte, itt az ideje fenyegetőzni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 13:39
Fotó: HENNING BAGGER Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Trump elnökkel folytatott megbeszélést követően, tovább egyeztettük az álláspontjainkat az európai vezetőkkel. Az álláspontok egyértelműek. Valódi békét kell elérni, olyat, amely tartós lesz, nem csak egy újabb szünet az orosz inváziók között” – írta Volodimir Zelenszkij friss bejegyzésében.

Zelenszkij számít Urusla von der Leyen támogatására
Zelenszkij számít Urusla von der Leyen támogatására 
Fotó: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Az ukrán elnök emellett azt írta: „A gyilkolásnak a lehető leghamarabb véget kell vetni.” 

Több ezer emberünk továbbra is fogságban van – mindannyiukat haza kell hozni. Folytatni kell a nyomást Oroszországra, miközben az agresszió és a megszállás folytatódik

– emelte ki az elnök.

Zelenszkij egyúttal elárulta, hogy a szankciók kérdése is szóba került a Trumppal folytatott beszélgetés során.

A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök. A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni.

Az ukrán elnök egyúttal megköszönte a szövetségesek támogatását is.

Ma fontos nyilatkozatot tettek az európai vezetők, amely megerősíti álláspontunkat. Továbbra is együtt dolgozunk – európaiak, amerikaiak és mindenki a világon, aki békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

– fogalmazott. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.