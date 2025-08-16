Zelenszkij elszabadult, ismét fenyegetőzik

„A Trump elnökkel folytatott megbeszélést követően, tovább egyeztettük az álláspontjainkat az európai vezetőkkel. Az álláspontok egyértelműek. Valódi békét kell elérni, olyat, amely tartós lesz, nem csak egy újabb szünet az orosz inváziók között” – írta Volodimir Zelenszkij friss bejegyzésében.

Zelenszkij számít Urusla von der Leyen támogatására

Fotó: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Az ukrán elnök emellett azt írta: „A gyilkolásnak a lehető leghamarabb véget kell vetni.”

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Több ezer emberünk továbbra is fogságban van – mindannyiukat haza kell hozni. Folytatni kell a nyomást Oroszországra, miközben az agresszió és a megszállás folytatódik

– emelte ki az elnök.

Zelenszkij egyúttal elárulta, hogy a szankciók kérdése is szóba került a Trumppal folytatott beszélgetés során.

A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök. A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni.

Az ukrán elnök egyúttal megköszönte a szövetségesek támogatását is.

Ma fontos nyilatkozatot tettek az európai vezetők, amely megerősíti álláspontunkat. Továbbra is együtt dolgozunk – európaiak, amerikaiak és mindenki a világon, aki békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

– fogalmazott.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)