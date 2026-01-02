Nívós tornán hangol az Eb-re a magyar férfi-vízilabdaválogatott

A magyar férfi-vízilabdaválogatott két felkészülési mérkőzést vívott Magyarországon: előbb Szegeden a horvátok ellen (14-13-as vereség lett a vége), majd Budapesten az olaszok ellen ugrottak medencébe a mieink (ez a találkozó 15-14-es vereséggel zárult ). Varga Zsolt gárdája karácsonykor sem állt le a munkával, majd Hollandia felé vette az irányt, a Rotterdam-kupán vett részt. A magyarok Törökország ellen 22-15-re nyertek, majd újra Horvátország volt az ellenfél. A horvátok ismét túl nagy falatnak bizonyultak, ezúttal 13-7-re nyertek. Így jutottunk el Bosznia-Hercegovinába, ahol a Trebinje-kupát rendezik.

Még komoly ellenfelek várnak a magyar férfi-vízilabdaválogatottra a felkészülés során (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Nívós tornán szerepel a magyar férfi-vízilabdaválogatott

A bosznia-hercegovinai Trebinje három nap alatt bonyolítja le a viadalt, amire hat top csapat érkezett, amelyeket két hármas csoportba osztottak. Az első nap lesz egy-egy mérkőzés délelőtt is, azután a kialakuló sorrend alapján a zárónapon a két csoportelső találkozik a döntőben, a másodikak a bronzmeccsen, a harmadikak pedig az 5. helyért meccselnek.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott a görögökkel kezd (szombat 18.15), majd a franciákkal (vasárnap 18.15) csap össze, akikkel majd a belgrádi Eb nyitómérkőzésén is találkozik. A másik ágon a világbajnoki címvédő spanyol, az olimpiai bajnok szerb, valamint az olasz válogatottat találjuk.

Az utolsó simításokat végzi a magyar válogatott (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Varga Zsolt: Láttuk, min kell dolgoznunk

Láttuk az eddigi mérkőzéseken, min kell dolgoznunk, milyen hibákat kell kijavítani, az újévi edzésen is erre fektettük a fő hangsúlyt és most Trebinjében is az a cél, hogy az eddigi hibákat kiszűrjük és próbáljuk azt a szintet négy negyeden át tartani, amit a horvátok ellen az első félidőben sikerült Rotterdamban

­– fogalmazta meg várakozásait Varga Zsolt.

Gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel vágott neki az utazásnak Varga Zsolt szövetségi kapitány, amellyel a rotterdami tornán szerepelt a múlt héten, egy csere történt: Dala Döme helyett a sérüléséből felépült Nagy Ádám tartott a többiekkel.

A trebinjei magyar csapat Kapusok: Csoma Kristóf, Vogel Soma

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Batizi Benedek, Burián Gergely, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor

A boszniai torna három meccsén eldől, ki lesz az a 15 játékos, akit végül az Eb-re nevez majd a kapitány, hárman maradnak majd ki. Az Európa-bajnokság január 10-én rajtol Belgrádban, a magyar férfi-vízilabdaválogatott a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.

Már január elsején ismét edzett a csapat, hiszen közeleg az Eb rajtja: