Kilenc olyan magyar játékos is bekerült a 14-es meccskeretbe, akik tagjai voltak a nyári, szingapúri világbajnokságon ezüstérmes magyar férfi-vízilabdaválogatottnak. Akkor a negyeddöntőben hatalmas skalpot gyűjtve, 18-12-re legyőzte Magyarország az olimpiai ezüstérmes horvátokat. Ezúttal Szegeden felkészülési mérkőzésen feszült egymásnak a két válogatott.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott Szegeden vendégszerepelt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Rémálomszerű kezdés

Állva hagyták Varga Zsolt csapatát a szintén számos alapemberükkel kiálló Loren Fatovicék. Az első negyed felénél 0-3-at mutatott az eredményjelző, szövetségi kapitányunk időt is kért. A mikrofon sem zavarta a szakembert, aki kendőzetlenül fogalmazott:

B…szd meg, ez bunyó! Az egésznek van egy álmossága. Harcolni kell, ez így nem fog menni. Úszni és verekedni kell. Ez egy lassú sz…r

– fakadt ki Varga Zsolt, s szavai hatottak is a magukat talán elszégyellő játékosokra. Batizi Benedek emberelőnyből megtörte a magyar gólcsendet, Manhercz Krisztián és Vigvári Vince is betalált, így is Bukicék vezettek 4-3-ra az első nyolc perc után.

A nagy átlövésekkel és szélső góllal is jelentkező Manhercz vezérletével a nagyszünetre utolérte ellenfelét a magyar válogatott (7-7).

Manhercz Krisztián ezúttal is a magyar férfi-vízilabdaválogatott vezére volt Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda / CZM

Egyszer vezetett a magyar férfi-vízilabdaválogatott

A második félidőt góllal kezdte Magyarország: Vigvári Vince okos, blokk alatt ellőtt labdájával először álltunk jobban 8-7-nél. Bukic pillanatok alatt egyenlített, Horvátország hármat lőtt válasz nélkül (8-10). Tátrai Dávid fórból szépített, ám 0-3 után 9-12-nél is háromgólos lett a hátrányunk.

Ivica Tucak tanítványai kíméletlenül értékesítették az emberelőnyeiket. Az utolsó nyolc percben Luka Bukic ötödik találatával 14-10-re vezetett a vendégcsapat.

Nem adták fel a mieink

Csacsovszky Erik és Leiweber Olivér góljai visszahozták a reményt (12-14), két perccel a vége előtt időt kért Varga Zsolt. Emberelőnyben Burián Gergely lövését védte Marcelic, Zuvela a kapufát találta el, az idő viszont vészesen fogyott.

Amikor Manhercz belőtte saját maga negyedik, Magyarország 13. gólját, már csak húsz másodperc maradt hátra, ami alatt megtartotta a labdát az ellenfél. Horvátország 14-13-ra győzött, a különböző okokból Vogelt, Vámost, Jansikot és Zalánkit nélkülöző magyar együttes hasznos tapasztalatokkal gazdagodott…

Varga Zsolt csapata szombaton (20.30, Komjádi Sportuszoda, tv: M4 Sport) Olaszországgal mérkőzik meg újabb felkészülési találkozón. A magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon január 10-én Franciaországgal, 12-én Montenegróval, 14-én pedig Máltával találkozik a csoportkörben.