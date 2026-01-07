Kiszúrták Jürgen Klopp új sapkáját, és rögtön előjött a Liverpool

Az RB Leipzig csapata elvégezte a tervezett munkát a portugáliai edzőtáborban, Jürgen Klopp pedig még az elutazás előtt is benézett az edzőpályára. Laza öltözetben, kék dzsekiben jelent meg, és egy új sapkában. Ezt a Red Bull marketingosztálya tervezte, és kétszer is rá kellett nézni, hogy mi van ráírva, és ez mit jelent – áll a Bild cikkében.

Jürgen Klopp új sapkája megidézi a Liverpool csapatánál eltöltött időket (Forrás: Bild)

Jürgen Klopp hitvallása már a Liverpool vezetőedzőjeként is ismert lett

Nos, a lap azért gyorsan megfejtette a rejtélyt, a sapkán az áll, hogy IIOI: „Intensity is our Identity”, magyarul: az intenzitás a mi identitásunk. Ez Klopp hitvallása, amelyet már liverpooli időszakában, 2015–2024) is hangoztatott, és most a Red Bull-csoporton belül is meg akarja honosítani. Klopp egyik legközelebbi munkatársaként Lőw Zsolt is ugyanilyen sapkát vett fel – tudhatjuk meg a cikkből.

Klopp jelmondata amúgy már az RB Leipzig tréningközpontjában is jelen van, Ole Werner vezetőedző irodájában is, továbbá a csapat öltözőjében ugyancsak olvasható a játékosok szekrényei fölött a falon.

Jürgen Klopp és a híres dortmundi sapkája (Fotó: Firo Sportphoto/Ralf Ibing)

Klopp mindig is szívesen hordott baseballsapkát, és egy közülük egyenesen a védjegyévé vált. A Borussia Dortmundnál töltött időszakában, ahol 2008 és 2015 között edzősködött, rendszeresen egy legendás, „Pöhler” feliratú sapkában jelent meg. Ez a Ruhr-vidéki német nyelvjárásban egy keményen, alázatosan dolgozó munkást jelent, és Klopp ezzel is üzente, hogy a játékosaitól is kemény, alázatos munkát vár el. Klopp állítólag babonából is ragaszkodott hozzá, de ha méregbe gurult, akkor a földre hajította.

A Bild megjegyzi, hogy a Red Bull webshopjában 215 különböző baseballsapka vásárolható, de Klopp új sapkája – egyelőre – nem.

S bár Arne Slot alatt erősen inog a Liverpool kispadja, arról nincs szó, hogy Klopp visszatérne az Anfieldre.