Kiszúrták Jürgen Klopp új sapkáját, és rögtön előjött a Liverpool

Csak négy betűről van szó, de a Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatánál arról árulkodik, hogy új korszak köszöntött be – vezeti fel cikkét a Bild. A négy betű egy olyan basellsapkán tűnt fel, amelyet még sehol sem láthattak, és Jürgen Klopp, a Red Bull futballprojektjének globális vezetője viselt. Bár a Liverpool szurkolói közül sokan örülnének, ha a tréner visszatérne a kispadra (vagyis Arne Slot távozna), és újra vörös sapkát viselne, ám ez sötétkék vagy fekete lehet, a négy betű pedig így áll össze rajta: IIOI.

2026. 01. 07. 21:37
Jürgen Klopp novemberben a Németország–Szlovákia vb-selejtezőn még egy régebbi sapkában tűnt fel
Jürgen Klopp novemberben a Németország–Szlovákia vb-selejtezőn még egy régebbi sapkában tűnt fel Fotó: ROBERT MICHAEL Forrás: DPA
Az RB Leipzig csapata elvégezte a tervezett munkát a portugáliai edzőtáborban, Jürgen Klopp pedig még az elutazás előtt is benézett az edzőpályára. Laza öltözetben, kék dzsekiben jelent meg, és egy új sapkában. Ezt a Red Bull marketingosztálya tervezte, és kétszer is rá kellett nézni, hogy mi van ráírva, és ez mit jelent – áll a Bild cikkében.

Jürgen Klopp új sapkája megidézi a Liverpool csapatánál eltöltött időket
Jürgen Klopp új sapkája megidézi a Liverpool csapatánál eltöltött időket (Forrás: Bild)

Jürgen Klopp hitvallása már a Liverpool vezetőedzőjeként is ismert lett

Nos, a lap azért gyorsan megfejtette a rejtélyt, a sapkán az áll, hogy IIOI: „Intensity is our Identity”, magyarul: az intenzitás a mi identitásunk. Ez Klopp hitvallása, amelyet már liverpooli időszakában, 2015–2024) is hangoztatott, és most a Red Bull-csoporton belül is meg akarja honosítani. Klopp egyik legközelebbi munkatársaként Lőw Zsolt is ugyanilyen sapkát vett fel – tudhatjuk meg a cikkből.

Klopp jelmondata amúgy már az RB Leipzig tréningközpontjában is jelen van, Ole Werner vezetőedző irodájában is, továbbá a csapat öltözőjében ugyancsak olvasható a játékosok szekrényei fölött a falon.

Jürgen Klopp és a híres dortmundi sapkája
Jürgen Klopp és a híres dortmundi sapkája (Fotó: Firo Sportphoto/Ralf Ibing)

Klopp mindig is szívesen hordott baseballsapkát, és egy közülük egyenesen a védjegyévé vált. A Borussia Dortmundnál töltött időszakában, ahol 2008 és 2015 között edzősködött, rendszeresen egy legendás, „Pöhler” feliratú sapkában jelent meg. Ez a Ruhr-vidéki német nyelvjárásban egy keményen, alázatosan dolgozó munkást jelent, és Klopp ezzel is üzente, hogy a játékosaitól is kemény, alázatos munkát vár el. Klopp állítólag babonából is ragaszkodott hozzá, de ha méregbe gurult, akkor a földre hajította.

A Bild megjegyzi, hogy a Red Bull webshopjában 215 különböző baseballsapka vásárolható, de Klopp új sapkája – egyelőre – nem.

S bár Arne Slot alatt erősen inog a Liverpool kispadja, arról nincs szó, hogy Klopp visszatérne az Anfieldre. 

 

Az RB Leipzig edzőközpontja
Az RB Leipzig edzőközpontja (Forrás: Bild)

