Jürgen Klopp hazudik? A Bayern München mindenhatója nem hisz neki

Uli Hoeness nem hisz a Liverpool korábbi legendás edzőjének a lipcsei szerepvállalását illetően. Jürgen Klopp a Bayern München mai napig mindenható ura, tiszteletbeli elnöke szerint nem lesz sokáig a Red Bull futballprojektjének a globális vezetője.

2025. 11. 24. 10:44
Jürgen Klopp a Red Bull futballigazgatója, nem pedig edző többé Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Jürgen Klopp tavaly nyáron köszönt le a Liverpool edzői posztjáról, majd néhány hónapos szünet után vissza is tért a topfutballba, meg nem is. A Red Bull globális futballvezére lett, a feladata az, hogy Lipcsétől New Yorkig, Brazíliától Japánig fejlessze a cég alá tartozó csapatokat, és ebben a munkában Lőw Zsolt is Klopp egyik közvetlen munkatársa. Most azonban megkérdőjelezték Klopp állításait a saját jövőjéről, és nem is akárki, hanem a Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness.

Jürgen Klopp nem sokáig lesz a Red Bull futballfőnöke Uli Hoeness szerint
Jürgen Klopp nem sokáig lesz a Red Bull futballfőnöke Uli Hoeness szerint. Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

A bajor sztárcsapat vezetőjének szúrhatja a szemét, hogy az RB Leipzig erre az idényre feltámadt, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata jelenleg a második helyen áll a Bundesligában az éllovas Bayern mögött hat ponttal lemaradva. Klopp sikere, hogy az előző szezon tragikus szereplése után gatyába rázta a Lipcsét, amely újra a müncheniek kihívójaként tűnik fel. Hoeness így most megpróbált zavart kelteni a riválisnál.

Uli Hoeness: Nem hiszem el Jürgen Klopp szavait

A korábbi Bayern-elnök, Uli Hoeness az „OMR Podcast” műsorában beszélt a Red Bull futballrészlegének vezetőjéről, Kloppról, akinek nem jósol hosszú távú jövőt ebben a szerepben. A Bild szerint Hoeness nem hiszi el neki, amikor azt mondja, elégedett ebben a szerepben.

– El sem tudtam őt soha képzelni funkcionáriusként, aki ide-oda utazgat, New Yorkba megy, és különböző csapatokat felügyel – kezdte Hoeness, aki a mai napig alakítója a Bayern München életének. – És nem hiszem, hogy ez hosszú távon jó felállás neki. Nem gondolom, hogy ő ezt örökké csinálná, ezt nem tudom elképzelni.

Hoeness azt is egyértelművé tette, hogy szerinte Klopp előbb-utóbb újra edző lehet, noha ő maga állítja, erre kicsi az esély.

– Jürgen Kloppot mindig is olyan edzőként csodáltam, aki a pályán áll, aki fejleszt egy csapatot, és a személyiségével előre viszi azt. Kloppot én a pályán látom, sehol máshol – jelentette ki Hoeness.

