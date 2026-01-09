Bogdán ÁdámNB IDebrecenDVSC

A magyar válogatott volt kapusa tényleg sportvezetői pozíciót kapott az NB I-es klubnál

Beigazolódtak a korábbi sajtóhírek. A labdarúgó NB I-ben szereplő debreceni klub, a DVSC pénteken hivatalosan is bejelentette, hogy a volt válogatott kapus, Bogdán Ádám az új sportigazgatója. A 38 éves sportvezető a székfoglalójában kijelentette: futballfilozófiájának alapját a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 14:04
Bogdán Ádám sportigazgatóként a DVSC kötelékében folytatja. Forrás: facebook.com/dvscfoci
Igaznak bizonyultak a sajtóinformációk. Miután az Újpest FC decemberben a korábbi válogatott játékost, illetve szövetségi kapitányt, Dárdai Pált nevezte ki sportigazgatójának, szárnyra keltek olyan hírek is, hogy az NB I-ben 18 forduló után a negyedik helyen álló DVSC is a nemzeti csapat egy volt labdarúgóját helyezné hasonló pozícióba. Az értesülések január 9-én nyertek végleges megerősítést, a debreceniek pénteken közölték hivatalosan, hogy a jövőben Bogdán Ádám látja el ezt a tisztséget a klubnál.

Bogdán Ádám Debrecenben folytatja a munkát
Bogdán Ádám Debrecenben folytatja a munkát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Bogdán Ádám remek kapocs lesz a tulajdonosok és a stáb között

A 21-szeres válogatott Bogdán futballistaként legutóbb a Ferencváros keretéhez tartozott 2023-ban. A Vasasban nevelkedett, majd Angliába, az akkor élvonalbeli Boltonhoz került. Védett a Bolton és a Crewe színeiben is, majd 2015-ben szerződtette a Liverpool, melynek felnőtt együttesében néhány meccsen kapott bizalmat. Később őrizte a Wigan, illetve a skót Hibernian kapuját is, 2020-ban Skóciából tért vissza Budapestre. 

Pályafutása végén három bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert az FTC-vel, majd aktív karrierje lezárása után a Magyar Labdarúgó-szövetségnél és az M4 Sport tévécsatornánál is tevékenykedett. Amint azt a DVSC honlapja kiemelte, debreceni kötődésnek sincs híján, hiszen a nagyapja Debrecenben nőtt fel, a nagyszülő testvére a helyi egyetemen dolgozott, így Bogdán Ádám gyerekként gyakran megfordult a cívis városban.

Bogdán Ádám (fehér mezben), az M4 Sport szakértőjeként vett részt a 2024-es Európa-bajnokságon
Bogdán Ádám (fehér mezben) az M4 Sport szakértőjeként vett részt a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában – méltatta az új sportigazgatót Makray Balázs cégvezető.

Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között

 – tette hozzá, kiemelve, hogy a közös cél a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése lesz a DVSC NB I-es csapatába.

 

Találkozik az angol foci a magyarral

A korábban a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában elvégző Bogdán a DVSC.hu-nak úgy fogalmazott, hogy a debreceni feladat tökéletesen testhezálló a számára.

Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna ideálisabb helyzetet a közös munkához. Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében tíz percre laktam, ott éltem legalább 10-11 évig a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet én ismerem és szeretem is. Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva, találkozik az angol foci a magyar focival

 – kezdte az új sportigazgató. – Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, akik „kívülről” érkeznek, és tudnak segíteni.

Bogdán Ádám hamarosan csatlakozik a csapathoz a törökországi edzőtáborban.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

