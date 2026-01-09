A magyar válogatott volt kapusa tényleg sportvezetői pozíciót kapott az NB I-es klubnál

Igaznak bizonyultak a sajtóinformációk. Miután az Újpest FC decemberben a korábbi válogatott játékost, illetve szövetségi kapitányt, Dárdai Pált nevezte ki sportigazgatójának, szárnyra keltek olyan hírek is, hogy az NB I-ben 18 forduló után a negyedik helyen álló DVSC is a nemzeti csapat egy volt labdarúgóját helyezné hasonló pozícióba. Az értesülések január 9-én nyertek végleges megerősítést, a debreceniek pénteken közölték hivatalosan, hogy a jövőben Bogdán Ádám látja el ezt a tisztséget a klubnál.

Bogdán Ádám Debrecenben folytatja a munkát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bogdán Ádám remek kapocs lesz a tulajdonosok és a stáb között

A 21-szeres válogatott Bogdán futballistaként legutóbb a Ferencváros keretéhez tartozott 2023-ban. A Vasasban nevelkedett, majd Angliába, az akkor élvonalbeli Boltonhoz került. Védett a Bolton és a Crewe színeiben is, majd 2015-ben szerződtette a Liverpool, melynek felnőtt együttesében néhány meccsen kapott bizalmat. Később őrizte a Wigan, illetve a skót Hibernian kapuját is, 2020-ban Skóciából tért vissza Budapestre.

Pályafutása végén három bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert az FTC-vel, majd aktív karrierje lezárása után a Magyar Labdarúgó-szövetségnél és az M4 Sport tévécsatornánál is tevékenykedett. Amint azt a DVSC honlapja kiemelte, debreceni kötődésnek sincs híján, hiszen a nagyapja Debrecenben nőtt fel, a nagyszülő testvére a helyi egyetemen dolgozott, így Bogdán Ádám gyerekként gyakran megfordult a cívis városban.

Bogdán Ádám (fehér mezben) az M4 Sport szakértőjeként vett részt a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában – méltatta az új sportigazgatót Makray Balázs cégvezető.

Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között

– tette hozzá, kiemelve, hogy a közös cél a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése lesz a DVSC NB I-es csapatába.