A Liverpool korábbi futballistája lehet Dzsudzsákék új főnöke Debrecenben

Dárdai Pál újpesti szerepvállalása után itt az újabb komoly sportigazgató-jelölt a labdarúgó NB I-ben. Egy sajtóhír szerint a pályafutása során többek között a Liverpool, a Bolton Wanderers és a magyar válogatott kapuját is védő Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója januártól. Dzsudzsák Balázsék a dobogón zárhatják az évet az NB I-ben, Bogdán az angliai kapcsolatain keresztül kerülhetett képbe a Debrecen leendő tulajdonosánál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 13:01
Dzsudzsák Balázs és a Debrecen olyan sportigazgatót kaphat, aki Liverpoolban Jürgen Klopptól is tanult Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Újpest csütörtökön jelentette be hivatalosan , hogy januártól Dárdai Pál lesz a sportigazgatója, és máris itt van az újabb nagy név az NB I-ben: a Nemzeti Sport információja szerint a Liverpool korábbi kapusa, a 21-szeres válogatott Bogdán Ádám lehet ugyancsak a jövő év elejétől a Dzsudzsák Balázs vezérletével az őszi szezonban szárnyaló DVSC sportigazgatója.

Bogdán Ádám lehet a Debrecen sportigazgatója?
Bogdán Ádám lehet a Debrecen sportigazgatója? (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

A Debrecen jelenleg harmadik az NB I-ben, és akár még a második helyen is zárhatja az évet az éllovas Fradi mögött. A sportigazgató kinevezését tehát nem a csapat teljesítménye indokolja, hanem hosszabb távú stratégia része lehet, amit a Debrecen leendő tulajdonosa tarthat szükségesnek.

Bogdán Ádám útja Liverpool után Debrecent is érintheti

Mint ismert, a DVSC vezetősége szóban már megegyezett a Stockport County mögött álló angol befektetői csoporttal, amely Debrecenben is többségi tulajdonrészt vásárolhat. A tárgyalások adminisztratív része még zajlik, januárban zárulhat le az adás-vétel, de már megkezdődött az új vezetőség tagjainak a kiválasztása. Így kerülhetett képbe sportigazgató-jelöltként Bogdán Ádám is, akinek a kinevezését a tulajdonosváltással együtt jelenthetik be.

A Nemzeti Sport szerint Bogdán főleg az angliai karrierjének és az ott szerzett kapcsolatainak köszönhetően került kapcsolatba a Debrecen leendő angol tulajdonosainál. A pályafutását 2023-ban a Fradiban befejező kapus tudatosan készült a vezetői szerepre, elvégezte az UEFA sportigazgatói kurzusát, és a debreceni lehet a belépője a profi futballba ebben a szerepkörben.

A 38 éves Bogdán a visszavonulása óta leginkább tévés szakértőként tűnt fel a futballközvetítésekben. Pályafutása során hat tétmeccsen védte a még Jürgen Klopp által irányított Liverpool kapuját, a Premier League-ben 26 meccsen védett, a Championshipben 97 találkozón lépett pályára.

