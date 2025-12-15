Rendkívüli

Meghökkentő következménnyel járt a Fradi veresége

Egyetlen forduló maradt hátra a labdarúgó NB I-ből, mielőtt téli szünetre vonulhatnának a futballisták, de azzal, hogy az FTC vasárnap kikapott a DVSC-től, még mindig négy csapatnak van esélye arra, hogy őszi bajnok legyen. Egyelőre Győr, FTC, Debrecen, Paks a sorrend. A forduló utolsó másodperceiben, a Kisvárda és a ZTE találkozóján kétszer is villant a piros lap.

2025. 12. 15.
A labdarúgó NB I legutóbbi hét kiírása kivétel nélkül az FTC sikerével ért véget, viszont az előző idényben hosszú idő után először csak az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa, a Puskás Akadémia mellett pedig sokáig a Paks is szorongatta a Fradit. Idén még csak a bajnokság őszi szezonjának végéhez közeledünk, de egyelőre még szorosabb a versenyfutás. Miután a Ferencváros kikapott a Debrecentől, a naptári év utolsó fordulójának úgy vágnak neki a csapatok, hogy meghökkentő módon közülük négynek is – ETO, FTC, DVSC, Paks – van esélye az őszi elsőségre.

A nagy esélyes persze továbbra is a Fradi, de a nemzetközi porondon parádézó bajnokcsapat a Fizz ligában a vártnál többször botlott ősszel.

ETO, FTC, Debrecen, Paks: ki lesz az őszi bajnok?

Az őszi zárás előtt a legjobb helyzetben az ETO van, a győriek vezetik a tabellát, ugyanakkor az éllovas négyesből Borbély Balázs csapatára vár a legnehezebb feladat a héten: a Puskás Akadémia látogat Győrbe, amely az első helyen ugyan nem, de adott esetben dobogón zárhatja az őszi szezont.

A Ferencváros a Debrecen elleni vereség után a DVTK vendégeként javíthat péntek este, míg az őszi szezont a DVSC zárja majd, a Kisvárda ellen. A Kisvárda játszotta az előző forduló zárómeccsét is, a 3-3-ra végződött találkozón a ZTE az utolsó másodpercekben két piros lapot is kapott – egyet még a lefújás előtt, egyet már utána.

S ha az ETO, FTC, DVSC hármasból egyik sem nyerne az utolsó fordulóban, akkor még a Paks is lehet őszi első: Bognár György csapata a kieső helyen álló Nyíregyházát fogadja szombaton.

Az NB I állása 17 forduló után

  1. ETO FC 32 pont
  2. FTC 31
  3. DVSC 31
  4. Paks 30
  5. Puskás Akadémia 28
  6. Kisvárda 24
  7. ZTE 23
  8. MTK 20
  9. Újpest 19
  10. DVTK 18
  11. Nyíregyháza 14
  12. Kazincbarcika 11

 

