Meghökkentő következménnyel járt a Fradi veresége

A labdarúgó NB I legutóbbi hét kiírása kivétel nélkül az FTC sikerével ért véget, viszont az előző idényben hosszú idő után először csak az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa, a Puskás Akadémia mellett pedig sokáig a Paks is szorongatta a Fradit. Idén még csak a bajnokság őszi szezonjának végéhez közeledünk, de egyelőre még szorosabb a versenyfutás. Miután a Ferencváros kikapott a Debrecentől, a naptári év utolsó fordulójának úgy vágnak neki a csapatok, hogy meghökkentő módon közülük négynek is – ETO, FTC, DVSC, Paks – van esélye az őszi elsőségre.

Bárány Donát góljával nyert a DVSC az FTC otthonában, így akár még a Debrecen is lehet őszi első az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

A nagy esélyes persze továbbra is a Fradi, de a nemzetközi porondon parádézó bajnokcsapat a Fizz ligában a vártnál többször botlott ősszel.

ETO, FTC, Debrecen, Paks: ki lesz az őszi bajnok?

Az őszi zárás előtt a legjobb helyzetben az ETO van, a győriek vezetik a tabellát, ugyanakkor az éllovas négyesből Borbély Balázs csapatára vár a legnehezebb feladat a héten: a Puskás Akadémia látogat Győrbe, amely az első helyen ugyan nem, de adott esetben dobogón zárhatja az őszi szezont.