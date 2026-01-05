Orbán ViktorBrüsszelnemzetközi sajtótájékoztató

Magyarország békegazdaságot épít

Magyarország vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor leszögezte: az ő kormánya nem fogadja el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 14:07
Fotó: Polyák Attila
 A brüsszeli és a magyar út között kell választania Magyarországnak a 2026-os parlamenti választáson – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján . Orbán Viktor kifejtette, az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek: vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton halad, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára, lehetővé téve egy erősebb országot, erősebb gazdaságot és jobb életet a magyaroknak.

A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette, 

a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.

Úgy folytatta, nem fogadják el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit. Magyarország inkább „békegazdaságot épít”, amely lehetőséget ad a fejlődésre – mondta, hozzátéve, ez a magyar út, szemben a háborús brüsszeli úttal.

A nemzetközi sajtótájékoztatóról készült tudósításunkat ebben a cikkünkben olvashatja el. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)


