Magyarország békegazdaságot épít

A brüsszeli és a magyar út között kell választania Magyarországnak a 2026-os parlamenti választáson – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján . Orbán Viktor kifejtette, az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek: vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton halad, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára, lehetővé téve egy erősebb országot, erősebb gazdaságot és jobb életet a magyaroknak.

A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette,

a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.

Úgy folytatta, nem fogadják el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit. Magyarország inkább „békegazdaságot épít”, amely lehetőséget ad a fejlődésre – mondta, hozzátéve, ez a magyar út, szemben a háborús brüsszeli úttal.

