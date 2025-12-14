Robbie KeaneNB IFradiDebrecenFTC

Robbie Keane két szóval elmondta, mi okozta a Fradi vesztét a Debrecen ellen

A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra kikapott a Debrecen ellen a labdarúgó NB I 17. fordulójának rangadóján. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője az intenzitás hiányát hozta fel a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A Fradi a vereségével már nem első a bajnokságban, a 2025-ös utolsó fordulót a Győr várhatja az első helyről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 17:23
Az FTC negyedik alkalommal kapott ki az Üllői úton a bajnokságban
Az FTC negyedik alkalommal kapott ki az Üllői úton a bajnokságban Fotó: Kurucz Árpád
A Ferencváros azután, hogy csütörtökön a skót Rangers ellen 2-1-re nyert az Európa-liga alapszakaszában, a bajnokságban ismét nem sikerült a jó formát átmenteni. Robbie Keane ezúttal öt helyen változtatott a kezdőcsapaton a Debrecen elleni rangadóra a 17. fordulóban, és végül Szalai Gábor hatalmas hibája után Bárány Donát talált be, a Loki pedig 1-0-ra nyert a Groupama Arénában. A Fradinak ez már a negyedik veresége volt az Üllői úton a mostani idényben, ilyen rossz szériára tíz éve nem volt példa. A csapat kétarcúságára Keane ismét kitért a meccset követő értékelésében.

Robbie Keane Varga Barnabást ismét kezdette, de ezúttal sem ő, sem más FTC-játékos nem talált be a vesztes mérkőzésen
Robbie Keane Varga Barnabást ismét a kezdőbe tette, de ezúttal sem ő, sem más FTC-játékos nem talált be a vesztes mérkőzésen  (Fotó: Kurucz Árpád)

Mi vezetett a Fradi vesztéhez? Robbie Keane egyértelmű válasza

– Buta hibák – kezdte az ír vezetőedző, amikor arról kérdezték, mi volt a fő oka a Debrecen elleni vereségnek. – Vitatkoznék azzal, hogy a Debrecen jobb volt a második félidőben, az elsőben lehet, de a másodikban biztos nem. Alig volt helyzetük a gólt leszámítva, ami a mi hibánkból jött. 

Keane elmondta, azért cserélt ötöt a csütörtöki kezdőcsapaton, hogy frissességet hozzon be. 

Aki lehetőséget kap, annak élnie kell a lehetőséggel. Ideális esetben nem kellett volna olyanoknak játszania, akik csütörtökön pályára léptek. Ma viszont az intenzitás nem volt meg.

Nem hoznám fel a hozzáállást problémának. A mentalitásunknak ugyanolyannak kell lennie egy nemzetközi és egy bajnoki mérkőzésen is – zárta Robbie Keane a sajtótájékoztatót a mérkőzés után.

Szalai Gábor sem tudott magyarázatot adni az újabb vereségre

– A koncentráció volt a kulcs. A szünetben is beszéltük, hogy intenzívebben, gyorsabban kell játszanunk – kezdte Szalai Gábor az M4 Sportnak, aki a Debrecen góljában benne volt. – Vissza kell nézni a jelenetet, de egy kicsit rossz szituációban kaptam labdát, majd belehibáztam, ebből gólt is kaptunk sajnos. Előre kellett volna vágnom a labdát. Szerencsére mostanában már az Európa-liga-siker után a bajnokságban is tudtunk nyerni, de ma ismét enerváltak voltunk. Nem tudom, hogy mi áll emögött. 

Nem lepett meg minket a Debrecen. A tábortól támogatást érzünk, le a kalappal előttük, ma is tele volt a kapu mögötti szektor. Most már nekünk is meg kell mutatni, hogy tudunk úgy küzdeni, mint ők a lelátón...

A Ferencváros a 2025-ös év utolsó mérkőzését december 19-én, pénteken játssza a Diósgyőr otthonában az NB I 18. fordulójában.

