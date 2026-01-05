Skócia teljesen megőrült? Munkaszüneti napot akarnak tartani a labdarúgó-vb miatt

A skót labdarúgó-válogatott kijutott a 2026-os világbajnokságra, s ma már azt is tudjuk, hogy a C csoportba kaptak besorolást. Abban a négyesben az ötszörös világbajnok brazilok, Haiti és a 2022-es vb negyedik helyezettje, Marokkó szerepel majd még. Skócia kijutása még a helyiek számára is váratlan fejlemény volt.

Skócia öröme jogos és máris munkaszüneti napot akarnak

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Skócia megőrült: máris munkaszüneti napot követelnek

A skót csapat a legkönnyebb ellenfélnek tartott és gondolt Haiti ellen kezdi meg a világbajnokságot. A mérkőzést Foxborough városában rendezik meg 2026. június 13-án, szombaton, helyi idő szerint 21 órakor. Ez azt jelenti, hogy Skóciában a kezdés időpontja 2026. június 14., vasárnap hajnali 2 óra lesz majd.

A skót miniszterelnök, John Swinney most azt javasolta, hogy június 15-ét, azaz a meccs másnapját, hétfőt nyilvánítsák nemzeti munkaszüneti nappá. Ez a lépés csak a skót kormány által közvetlenül alkalmazott alkalmazottakat érintené. Ezt a javaslatot a brit uralkodónak, III. Károly királynak még hivatalosan jóvá kellene hagynia. Ám Skóciában mindenki biztos abban, hogy ennek nem lesz semmi akadálya.

John Swinney azt is elmondta, hogy a világbajnokság ideje alatt az egész nemzet le fog állni. A politikus már arról ábrándozott, hogy Haiti legyőzése után a brazilok sem jelentenek majd akadályt a skótoknak. Skócia 28 év szünet után szerepel újra a világbajnokságon. Bár a torna kezdetéig még fél év van hátra, a skótok már most teljes transzban vannak. Ezen mondjuk nem nagyon kell csodálkozni, ha a magyarok kijutottak volna a vb-re, mi is abban lennénk.