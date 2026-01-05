bmczenei fesztiválHorváth Balázs

Az egyéni és közösségi hang dialógusa az Átlátszó hang újzenei fesztiválon

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg Budapesten az Átlátszó hang újzenei fesztivált. A január 9-én kezdődő és február 8-ig tartó eseménysorozat átrajzolja a koncertélmények határait. Idén Singular/Plural címmel nemzetközi és hazai művészek előadásait, interaktív foglalkozásokat és társművészeti eseményeket kínál, az eltérő művészi világok sokszínűségére fókuszálva. Az Átlátszó hang újzenei fesztivál idén az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 18:32
Átlátszó hang újzenei fesztivál
A kortárszene legszínesebb eseménye tizenharmadik alkalommal tér vissza Budapestre Fotó: Átlátszó han újzenei fesztivál
Az Átlátszó hang újzenei fesztivál ezúttal az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt. A Singular//Plural cím arra a feszültségre és gazdagságra utal, amely akkor jön létre, amikor az alkotók saját hangjukból kiindulva közös tereket, kollektív zenei élményeket hoznak létre, illetve amikor a közösségi alkotásból új, személyes gesztusok születnek. 

Átlátszó hang újzenei fesztivál
Az Átlátszó hang újzenei fesztivál címe idén Singular/Plural 

Az Átlátszó hang újzenei fesztivál hidat épít

Az első fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014 januárjában a BMC-vel, a FUGA Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve. Elsődleges céljuk korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumú bemutatása volt, ahol a koncerteket interaktív bemutatók kísérik, ezzel elősegítve az új kompozíciós elgondolások megértését.
A zenei értelemben vett „átláthatóság” olyan művekre is utal, amelyekben egyszerre van jelen a hallható és a vizuális réteg – újzenei színház vagy újmédia formájában a fesztivál ezekre is kiemelt figyelmet fordít.
 

A fesztivál célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget.

A  BMC Koncerttermében, az OPUS Jazz Clubban és a Zenei Információs Központ könyvtárában, a Zeneakadémia Solti termében, a Magyar Zene Házában, a, a FUGÁ-ban, a MÜPA-ban, új helyszínként pedig a MU Színházban, a GODOT Kortárs Művészeti Intézetben, a Bartók Pagonyban, a partnerintézmények közreműködésével a város különböző pontjain valósulnak meg a programok, amelyek célja, hogy az átláthatatlannak vagy nehezen befogadhatónak tartott zenei irányzatokat közvetlenné és érthetővé tegyék.
A fesztivál hagyományosan a Zeneakadémia Solti termében nyílik január 9-én az Ensemble Cairn (FR) Préludes: Chopin & Lazkano előadásával, Guillaume Bourgogne vezényletével. Az UMZE Együttes különleges eseménnyel emlékezik Eötvös Péterre, az 1970-es években született kísérleti műveivel lépnek színre a Magyar Zene Házában. A Budapest Music Centerben a Korossy Quartet az idén 90 éves német mester, Helmut Lachenmann zenéjét hozza el a hallgatókhoz.
 

A fesztivál során kiemelkedő fontosságú nemzetközi együttesek is színpadra lépnek Budapesten. Az idei évben Ausztriából Paul Beckett brácsaművész és a fiatal Argo Kollektiv a FUGA-ban, Samuel Toro Perez gitáros a BMC-ben, Dsilton Trio pedig az Opus Jazz Clubban mutatkozik be. A BMC koncertterme ad otthont a Norvégiában élő Bíró Dániel Péter zeneszerző és a Németországban élő világhírű csellóművész, Lucas Fels együttműködésének.

 A MU színházban a Dániából érkező Scenatet együttes Memoriam című interdiszciplináris előadása különleges új-zene-színházi élményt ígér. A fesztivál egyik kiemelt előadás a Müpa Fesztivál Színházában látható Párhuzamos valóságok, amely Márta István és Jalalu-Kalvert Nelson (CH) műveinek rendkívüli találkozása a Modern Art Orchestra közreműködésével, beavató beszélgetéssel kiegészítve. A nemzetközi együttműködésen alapuló Snapshot from the Tunnel mozi-koncert, a Szemző Aquatic Quartet négy művész, Fluidian – Emil Gherasim (RO), Alexander Krestovský (CZ), Szemző Tibor és Gőz László részvételével invitál formabontó zenei kalandra a BMC Koncertterembe. A fesztivál különlegessége az eseményekhez kapcsolódó interaktív foglalkozások sora, amelyek minden korosztály számára új befogadói élményeket nyújtanak. A Magyar Zene Házában Kardos Vera, Gryllus Samu, Tara Khozein,Varga Vince vezetésével Zene az űrbe! közösségi performansz várja a családokat. A gyerekek számára szervezett workshopot Remes Zsófia és Molnár Emese vezeti a Bartók Pagonyban, de társművészeti eseményként említhetjük a GODOT Kortárs Művészeti Intézet Töredékek zenei programját. 

Dargay Marcell kurátor által vezetett Átlátszó Hang filmklub januárban három alkalommal várja a közönséget a BMC-ben, ahol meghatározó kísérleti és kultikus magyar filmeket mutatnak be, beszélgetésekkel kísérve.

A részletes program itt elérhető. 

 

