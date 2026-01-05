Az egyéni és közösségi hang dialógusa az Átlátszó hang újzenei fesztiválon

Az Átlátszó hang újzenei fesztivál ezúttal az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt. A Singular//Plural cím arra a feszültségre és gazdagságra utal, amely akkor jön létre, amikor az alkotók saját hangjukból kiindulva közös tereket, kollektív zenei élményeket hoznak létre, illetve amikor a közösségi alkotásból új, személyes gesztusok születnek.

Az első fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014 januárjában a BMC-vel, a FUGA Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve. Elsődleges céljuk korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumú bemutatása volt, ahol a koncerteket interaktív bemutatók kísérik, ezzel elősegítve az új kompozíciós elgondolások megértését.

A zenei értelemben vett „átláthatóság” olyan művekre is utal, amelyekben egyszerre van jelen a hallható és a vizuális réteg – újzenei színház vagy újmédia formájában a fesztivál ezekre is kiemelt figyelmet fordít.



A fesztivál célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget.

A BMC Koncerttermében, az OPUS Jazz Clubban és a Zenei Információs Központ könyvtárában, a Zeneakadémia Solti termében, a Magyar Zene Házában, a, a FUGÁ-ban, a MÜPA-ban, új helyszínként pedig a MU Színházban, a GODOT Kortárs Művészeti Intézetben, a Bartók Pagonyban, a partnerintézmények közreműködésével a város különböző pontjain valósulnak meg a programok, amelyek célja, hogy az átláthatatlannak vagy nehezen befogadhatónak tartott zenei irányzatokat közvetlenné és érthetővé tegyék.

A fesztivál hagyományosan a Zeneakadémia Solti termében nyílik január 9-én az Ensemble Cairn (FR) Préludes: Chopin & Lazkano előadásával, Guillaume Bourgogne vezényletével. Az UMZE Együttes különleges eseménnyel emlékezik Eötvös Péterre, az 1970-es években született kísérleti műveivel lépnek színre a Magyar Zene Házában. A Budapest Music Centerben a Korossy Quartet az idén 90 éves német mester, Helmut Lachenmann zenéjét hozza el a hallgatókhoz.



A fesztivál során kiemelkedő fontosságú nemzetközi együttesek is színpadra lépnek Budapesten. Az idei évben Ausztriából Paul Beckett brácsaművész és a fiatal Argo Kollektiv a FUGA-ban, Samuel Toro Perez gitáros a BMC-ben, Dsilton Trio pedig az Opus Jazz Clubban mutatkozik be. A BMC koncertterme ad otthont a Norvégiában élő Bíró Dániel Péter zeneszerző és a Németországban élő világhírű csellóművész, Lucas Fels együttműködésének.

A MU színházban a Dániából érkező Scenatet együttes Memoriam című interdiszciplináris előadása különleges új-zene-színházi élményt ígér. A fesztivál egyik kiemelt előadás a Müpa Fesztivál Színházában látható Párhuzamos valóságok, amely Márta István és Jalalu-Kalvert Nelson (CH) műveinek rendkívüli találkozása a Modern Art Orchestra közreműködésével, beavató beszélgetéssel kiegészítve. A nemzetközi együttműködésen alapuló Snapshot from the Tunnel mozi-koncert, a Szemző Aquatic Quartet négy művész, Fluidian – Emil Gherasim (RO), Alexander Krestovský (CZ), Szemző Tibor és Gőz László részvételével invitál formabontó zenei kalandra a BMC Koncertterembe. A fesztivál különlegessége az eseményekhez kapcsolódó interaktív foglalkozások sora, amelyek minden korosztály számára új befogadói élményeket nyújtanak. A Magyar Zene Házában Kardos Vera, Gryllus Samu, Tara Khozein,Varga Vince vezetésével Zene az űrbe! közösségi performansz várja a családokat. A gyerekek számára szervezett workshopot Remes Zsófia és Molnár Emese vezeti a Bartók Pagonyban, de társművészeti eseményként említhetjük a GODOT Kortárs Művészeti Intézet Töredékek zenei programját.

Dargay Marcell kurátor által vezetett Átlátszó Hang filmklub januárban három alkalommal várja a közönséget a BMC-ben, ahol meghatározó kísérleti és kultikus magyar filmeket mutatnak be, beszélgetésekkel kísérve.

