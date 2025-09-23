A jazzt sokkal könnyebb egy attitűddel definiálni – vallja Fekete-Kovács Kornél

– Hogyan emlékszik vissza a Modern Art Orchestra (MAO) megalapításának pillanatára? Mi volt az a hiány vagy inspiráció, ami miatt létrehozta a zenekart?

A kortárs jazz-zenész húsz éve alapította a Modern Art Orchestrát (Fotó: Stépán Virág)

A jazznek Európában épp olyan emblematikus művészei vannak, mint Amerikában

– A zenei koncepcióm már jóval azelőtt kialakult, hogy a MAO 2005-ben létrejött. Számomra meghatározó korszak volt, amikor a kilencvenes évek közepén nemzetközi produkciókban, jazz big bandekben játszhattam külföldön. Ezek az együttesek nem azt a fajta zenei, művészeti koncepciót követték, amely az általános értelemben vett big band zenét játszotta, hanem kortárs zeneszerzők darabjait adták elő, ami elképesztően izgalmas volt.

Abban az időben Magyarországon nem létezett ilyen zenekar, így hatalmas űrt töltöttünk be azzal, hogy megalapítottuk a MAO-t, amellyel az volt a szándékunk, hogy a kortárs jazz és a kortárs klasszikus zene határain mozogjunk.

– Vagyis a MAO kezdettől fogva a műfaji határok feszegetését tűzte ki célul. Volt olyan kísérlet, amely különösen nagy kihívást jelentett vagy meglepte a közönséget?

– Azt gondolom, hogy aki bárhol meghallgat minket, meglepődik, mert minden ősbemutató alkalmával más a koncepciónk: nagyon elmélyült és átgondolt, ami a színpadra kerül.

Például a Bartók-programunk mérföldkövet jelentett a zenekar életében, hiszen a magyar zenei tradíció szempontjából rendkívül fontos, hogy miként integrálódhat Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc Ligeti György, Eötvös Péter vagy Kurtág György zenéje az afroamerikai gyökerekkel rendelkező jazzmuzsikába.

– A zenekar tagjai közül többen alkotók is. Hogyan működik a kreatív folyamat: mennyire demokratikus a közös munka, és mennyire van szükség erős művészeti vezetésre?

– A zenekar tizenkilenc tagból áll, amely esetenként több vagy kevesebb főt is jelent. A csapatból hatan alkotjuk a zenekar kreatív magját, név szerint Bacsó Kristóf, Ávéd János, Subicz Gábor, Korb Attila, Cseke Gábor és jómagam. Többnyire én állítom össze a műsorainkat, de gyakorta kikérem a kollégák véleményét is. És hogy mennyire demokratikus vagy autokratikus ez az egész folyamat, arra pro és kontra is van példa. Amikor például egy szvitszerű műsorprogramban gondolkodom, akkor sokkal nagyobb mozgásteret hagyok a kollégáknak abban, hogy ki milyen darabot választ, milyen darabot ír. De abban a pillanatban, amikor ez valamiféle szigorú dramaturgia mentén jön létre – ilyen volt például Liszt Ferenc Via crucis című darabja –, ott például kértem a muzsikusokat, szerzőket arra, hogy bizonyos részt ilyen és ilyen formában fogalmazzák újra.