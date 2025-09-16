KoreaBudapest Music CenterKoreai Kulturális Központ

A sötétségből áttörő fény üzenete a jazz-zongorista koncertjén

Költői hangulatú koncerttel tiszteleg Korea felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából Chin Sooyoung, a Koreai Kulturális Központ rezidens művésze szeptember 22-én a Budapest Music Centerben. A Fény-variációk című koncert repertoárja a történelmi évforduló alkalmából született: jazz-zene találkozik más művészeti ágakkal, új fényt adva a szabadság üzenetének. A különleges műfaji együttműködésekkel felejthetetlen estét ígér a közönségnek.

Bényei Adrienn
2025. 09. 16. 5:34
Chin Sooyoung zongorista standard jazzrepertoárját mutatja be a koncerten. Fotó: Edmund J Coppa
A koncert nemcsak a jazz ünnepe, hanem a művészeti ágak találkozásának közös tere is lesz. Chin Sooyoung ezzel az előadással búcsúzik, hazai rezidensi programját zárja. A két részből álló koncerten először a zongorista standard jazzrepertoárját mutatja be, majd a visszanyert fény tematikájára épülő, költői dráma csendül fel a koreai nemzeti függetlenség visszanyerésének 80. évfordulója tiszteletére. Ez az újonnan született alkotás Chin Sooyoung zenéje és Yi Yeongyeong dalszövegíró költői szövege alapján készült, és a sötétségből áttörő fény reményteljes üzenetét hordozza.

Korea
Korea felszabadulásának 80. évfordulója alkalmából lép fel a zongorista.

Fókuszban Korea történelmi évfordulója

Chin Sooyoung lapunknak elmondta, hogy a koncert első részében saját szerzeményeit adja elő szólóban. 

– Ami igazán különlegessé teszi az estét, az a második rész: itt négy különböző művész társaságában mutatom be új kompozícióimat, amelyeket kifejezetten erre az alkalomra írtam. Mivel Korea felszabadulásának 80. évfordulóját ünnepeljük, az új művek tematikája is ehhez a történelmi eseményhez kapcsolódik

 – hangsúlyozta a művész. 

Az est során fellépő művészek különböző műfajok alkotói: a koreográfusként és táncművészként Európa-szerte tevékenykedő Lim Semi, a karrierjét R&B és k-pop énekesként kezdő Rozu, valamint Buen Hyunjei, aki geomungo (koreai citera) szakon végzett, és a Mátyás-templom és a Szent István-bazilika ifjú szólóénekeseként tevékenykedő Kondorosi Lizett Alíz.

Chin Sooyoung négy különböző darabot írt, amelyek közös zenei motívumra épülnek. 

Az első darab alatt Mango magyar verset olvas fel, a másodikban Rozu énekel koreai szöveggel Lee Yeonkyeong költő sorai alapján, a harmadikban Byun Hyunjei szólaltatja meg a geomungót, míg a negyedik mű Lim Semi koreográfiájával egészül ki. Chin Sooyoung elmondta, hogy hiányozni fognak neki Budapest gyönyörű épületei. Felejthetetlen számára a tavalyi itteni koncertje is, különösen a zongoraduó Cseke Gáborral. 

Yu Hye Ryong, a Koreai Kulturális Központ igazgatója a következő gondolatokkal várja a koncertre érkező közönséget: 

– Ez az előadás rezidens művészünk, Chin Sooyoung és kiváló partnerei közös alkotása, amely a koreai felszabadulás 80. évfordulójának ragyogó fényét kívánja közvetíteni a magyar közönség felé. Ahogy Korea, úgy Magyarország is megélt történelmi megpróbáltatásokat és idegen megszállásokat, ezért bízom benne, hogy a felszabadulás témája rezonál majd a magyar néplélekkel

– foglalta össze az igazgató. 


 

