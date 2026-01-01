Új korszak kezdődik a békéscsabai Jókai Színházban

Békés vármegye székhelye az elmúlt években látványos gyarapodásnak indult: a gyorsforgalmi út megépülése, a nemzetközi ipari beruházások és a bővülő felsőoktatási paletta új dinamikát ad a városnak. Ebbe a fejlődési ívbe illeszkedik a Jókai Színház új koncepciója is Herczeg T. Tamás szerint.

Herczeg T. Tamás a Jókai Színház élére került (Fotó: MMA)

Az intézmény ötéves ciklusra kinevezett új igazgatója szerint a színháznak nem csupán kulturális szolgáltatónak, hanem a közösségi élet kiemelt, regionális központjának kell lennie.



Kétpólusú vezetés és művészi megújulás



Az új igazgató menedzserszemléletű irányítást hirdetett meg, amelyben a szervezeti struktúra modernizálása mellett a művészi munka szakmai felügyeletét egy főrendező látja el. Erre a feladatra a helyi közönség körében rendkívül népszerű Tege Antal színész-rendezőt kérte fel.

Herczeg T. Tamás hangsúlyozta: bár a közönség az év elején még a Seregi Zoltán által tervezett évadot láthatja, az esztétikai irányváltás már körvonalazódik.

Az igazgató szerint a hazai színházművészetnek el kell mozdulnia a realista, naturalista színházesztétika szorításából, anstatikus realizmustól a bátrabb, kortárs vizualitás és formavilág felé, ahogy azt a nemzetközi porondon, a fesztiválokon vagy a határon túli magyar társulatoknál is láthatjuk.





Világirodalmi remekművek és tágabb horizont



A tervek között szerepel Shakespeare, Csehov és Moliére műveinek színpadra állítása, de a megszokottól eltérő, a jelen kérdéseire reflektáló megközelítésben.

Olyan színházat szeretnék, amit nemcsak szeret a közönség, hanem büszke is rá

– fogalmazott az igazgató az MTI-nek, kiemelve, hogy a népszerű klasszikus vígjátékoktól fokozatosan vezetik majd be a nézőket az újítóbb esztétikai megoldások világába.

A regionális szerep erősítését szolgálja egy tervezett nemzetközi színházi fesztivál is, amely három ország négy teátrumának biztosítana bemutatkozási lehetőséget. Emellett a színház továbbra is gondozza a Bárka irodalmi folyóiratot, megújítva annak online felületét, és szoros együttműködést tart fenn a Gyulai Várszínházzal és a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA).

Az igazgató kiemelt figyelmet fordít az oktatásra is. A Színitanházban a technikusképzés bázisán – a Békéscsabai Szakképzési Centrummal és a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel együttműködve – új háttérszakmák képzését kívánja elindítani, biztosítva ezzel a színházi szakma utánpótlását és Békéscsaba oktatási súlyának növelését.