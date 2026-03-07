Jelenlét FesztiválDuna MűvészegyüttesNemzeti Színház

A Duna menti népek táncait mutatja be a Nemzeti Színház

A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén című előadást mutatja be a Nemzeti Színházban a Duna Művészegyüttes március 14-én, szombaton a Jelen/Lét fesztivál megnyitója alkalmából.

Dani Áron
2026. 03. 07. 15:21
Forrás: Duna Művészegyüttes
Forrás: Duna Művészegyüttes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Duna menti népek táncait, énekeit bemutató produkciót, amelyben közreműködik a StEfrem férfikar, március 14-én 19 órától láthatja a közönség.

A Magyarországi Szerb Színház szervezésében, március 14. és március 22. között megvalósuló Jelen/Lét fesztivált megnyitó produkció középpontjában a Duna áll, amely a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig népeket köt össze, történelmi korszakok tanúja, sorsok alakítója – írják.

A magyar nemzeti emlékezetben a Duna különleges helyet foglal el: a tisztaság, a megmaradás és az újjászületés jelképe, amely évszázadok óta inspirál művészeket, költőket, zeneszerzőket. 

Az előadás ezt az összetett jelentésréteget bontja ki táncban, zenében és látványban. A koreográfiák a Duna mentén élő népek hagyományaiból merítenek, megidézve a régiók karakteres mozdulatait, drámai erejű énekeit és érzelmi gazdagságát – olvasható a Duna Művészegyüttes ismertetőjében.

A különleges atmoszférához a StEfrem férfikar közreműködése is hozzájárul, akik nem csupán zenei kíséretként szolgálnak, hanem az előadás szerves részeként mélyítik el a spirituális és érzelmi dimenziókat. A vokális hangzás és a dinamikus táncképek találkozása erőteljes, magával ragadó színpadi világot teremt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Egy ukrán náci

Bayer Zsolt avatarja

És vajon hány ilyen állat van még ott? És ezeknek a s…ggét nyalja ma Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu