A Duna menti népek táncait mutatja be a Nemzeti Színház

A Duna menti népek táncait, énekeit bemutató produkciót, amelyben közreműködik a StEfrem férfikar, március 14-én 19 órától láthatja a közönség.

A Magyarországi Szerb Színház szervezésében, március 14. és március 22. között megvalósuló Jelen/Lét fesztivált megnyitó produkció középpontjában a Duna áll, amely a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig népeket köt össze, történelmi korszakok tanúja, sorsok alakítója – írják.

A magyar nemzeti emlékezetben a Duna különleges helyet foglal el: a tisztaság, a megmaradás és az újjászületés jelképe, amely évszázadok óta inspirál művészeket, költőket, zeneszerzőket.

Az előadás ezt az összetett jelentésréteget bontja ki táncban, zenében és látványban. A koreográfiák a Duna mentén élő népek hagyományaiból merítenek, megidézve a régiók karakteres mozdulatait, drámai erejű énekeit és érzelmi gazdagságát – olvasható a Duna Művészegyüttes ismertetőjében.

A különleges atmoszférához a StEfrem férfikar közreműködése is hozzájárul, akik nem csupán zenei kíséretként szolgálnak, hanem az előadás szerves részeként mélyítik el a spirituális és érzelmi dimenziókat. A vokális hangzás és a dinamikus táncképek találkozása erőteljes, magával ragadó színpadi világot teremt.