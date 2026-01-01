Késsel fenyegette az orvost egy páciens a dombóvári kórházban

Egy Tolna vármegyei férfit vett őrizetbe a rendőrség, miután késével fenyegetőzött egy háziorvosi ügyeleti rendelőben – közölte a Dombóvári Járási Ügyészség. A bíróság szerdán elrendelte a gyanúsított letartóztatását felfegyverkezve, minősített közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt – számolt be róla a Teol.hu.

A késes férfi azt ordította, hogy megöli az orvost, vagy akár saját magát is, nem fél a börtöntől

Fotó: redstallion / iStockphoto

Amikor előkerül a kés a rendelőben

A férfi december elején szabadult többéves börtönbüntetésből. A nyomozás adatai szerint erős gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat szedett gerincproblémái miatt, ám az előírt mennyiség hamarabb elfogyott a kelleténél, ezért a dombóvári kórház háziorvosi ügyeletére ment, hogy édesanyja nevére írasson fel további készítményt.

Az ügyeletes orvos ellenőrizte a beteg nyilvántartását, és közölte, nem írhatja fel a kért szert. Erre a férfi ingerültté vált, majd egy zsebkéssel hadonászva megfenyegette a doktort és annak asszisztensét, közölve velük,

ha nem teljesítik kérését, megsebesíti őket vagy akár önmagát – nem fél visszamenni a börtönbe. Végül a fenyegetés hatására az orvos felírta a szükséges gyógyszert.

A hatóságok a férfit felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal gyanúsítják, amely jogszabály szerint 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Mivel korábbi erőszakos bűncselekmények miatt már volt büntetve, a bíróság különösen indokoltnak látta az előzetes letartóztatást.

Nagy ritkán az is előfordul, hogy az orvos jelent veszélyt a betegére: egy francia aneszteziológust azzal vádoltak, hogy harminc betegét mérgezte meg műtét közben, akik közül tizenketten meg is haltak.

(Borítókép: kés, illusztráció; fotó: PhotoAlto via AFP)