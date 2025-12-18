A történelem legnagyobb bűnözőjének nevezték az aneszteziológust, aki harminc beteget mérgezett meg műtét közben

A halálesetek 2008 és 2017 között történtek két besançoni magánklinikán, négy és 89 év közötti betegek esetében.

A vád szerint az aneszteziológus káliummal, helyi érzéstelenítőkkel, adrenalinnal vagy heparinnal szennyezte az infúziós tasakokat, hogy szívmegállást vagy vérzéseket okozzon a kollégái által kezelt betegeknél. Az ügyészség úgy vélte, hogy az orvos a hatalomvágyát akarta kielégíteni, és pszichológiailag akart ártani azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akikkel konfliktusban állt.

Amikor a per utolsó napján hétfőn utoljára megkapta a szót, Frédéric Péchier ismételten ártatlannak vallotta magát, ahogy a perben minden alkalommal, amikor szót kapott.