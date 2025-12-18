pergyilkosaneszteziológusorvos

A történelem legnagyobb bűnözőjének nevezték az aneszteziológust, aki harminc beteget mérgezett meg műtét közben

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön első fokon egy francia aneszteziológust, aki kórházi műtétek közben megmérgezett harminc beteget, akik közül 12 meghalt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 14:27
illusztráció Forrás: Pexels
A 15 hétig, óriási médiafigyelem mellett tartott per végén a svájci határ közelében található Doubs megye esküdtszékének elnöke elrendelte az orvos azonnali bebörtönzését. Az 53 éves Frédéric Péchier, akinek ügyvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, soha nem volt őrizetben a 2017-ben indult nyomozás kezdete óta.

Az ügyészség, amely a vádbeszédben a 

történelem egyik legnagyobb bűnözőjének

 nevezte az aneszteziológust, kiemelte, hogy az orvostudományt gyilkossághoz használta a férfi. Randall Schwerdorffer ügyvéd viszont azt kérte a bíróságtól, hogy mentse fel Frédéric Péchier-t, mivel nincs ellene megcáfolhatatlan bizonyíték. Az orvos szenvtelenül fogadta az ítéletet, lányai viszont sírva távoztak a teremből.

A halálesetek 2008 és 2017 között történtek két besançoni magánklinikán, négy és 89 év közötti betegek esetében.

A vád szerint az aneszteziológus káliummal, helyi érzéstelenítőkkel, adrenalinnal vagy heparinnal szennyezte az infúziós tasakokat, hogy szívmegállást vagy vérzéseket okozzon a kollégái által kezelt betegeknél. Az ügyészség úgy vélte, hogy az orvos a hatalomvágyát akarta kielégíteni, és pszichológiailag akart ártani azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akikkel konfliktusban állt.

Amikor a per utolsó napján hétfőn utoljára megkapta a szót, Frédéric Péchier ismételten ártatlannak vallotta magát, ahogy a perben minden alkalommal, amikor szót kapott.

Christine de Curraize főügyész szerint az aneszteziológus célja minden mérgezésnél az volt, hogy tanúja legyen csapdába esett kollégája bukásának, élvezze tehetetlenségét, mielőtt beavatkozott volna a betegek újraélesztése érdekében, és így ő legyen a mindenki által csodált orvos. Az ügyész szerint azonban Frédéric Péchier-nek az áldozatok újraélesztésében való részvétele csak egy célt szolgált: bűncselekményeinek elfedését.

Miután a nyomozás során Frédéric Péchier tagadta az ügyészség feltételezését, a per kezdetén elismerte, hogy valaki valóban megmérgezte a betegeket az egyik magánklinikán, ahol korábban dolgozott. De folyamatosan azt állította, hogy nem ő volt az.

A tárgyalás során váltakoztak a szívszorító áldozati tanúvallomások és a feszült viták a vádlottal, akit hol empátia nélküli sorozatgyilkosként, hol pedig összetört emberként írtak le a tanúk és a szakértők.

 

A kihallgatások során merev és rugalmatlan vádlott december 5-én viszont könnyekben tört ki, amikor 2021-es öngyilkossági kísérletéről beszélt. Ügyvédje, Randall Schwerdorffer szerint ez azért történt, mert az aneszteziológus előzetesen alábecsülte a per nehézségét, és meg volt győződve arról, hogy az esküdtszék nagyon gyorsan meggyőződik az ártatlanságáról.

