Rászólt a gyógytornatanárnő az egri diákra, csúnya verés lett belőle

A fiúra tavaly ősszel a folyosón helytelen viselkedése miatt az egyik tanárnő rászólt. A fiú ingerült lett, kiabálva szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel mellkason ütötte, és a lábát megrúgta.

Ennek az vetett véget, hogy a folyosón tartózkodók lefogták a pedagógussal verekedő diákot.

A nő – aki gyógytestnevelőként dolgozik az intézményben – nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.