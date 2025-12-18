Rászólt a gyógytornatanárnő az egri diákra, csúnya verés lett belőle

Megütötte a tanárnőjét egy fiatalkorú egy egri gyógypedagógiai intézményben, ezért az Egri Járási Ügyészség vádat emelt ellene.
A fiúra tavaly ősszel a folyosón helytelen viselkedése miatt az egyik tanárnő rászólt. A fiú ingerült lett, kiabálva szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel mellkason ütötte, és a lábát megrúgta.
Ennek az vetett véget, hogy a folyosón tartózkodók lefogták a pedagógussal verekedő diákot.
A nő – aki gyógytestnevelőként dolgozik az intézményben – nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az agresszív fiatallal szemben. A vádhatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta pártfogó felügyelet elrendelése mellett.
Kocsis Máté elmondta mennyi halászlevet kell főznie a szegedi DPK-gyűlés után + videó
A Fidesz frakcióvezetője 30-40 liter halászlevet készít.
