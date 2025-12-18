Nagyon keresik a dunakeszi rendőrök a képen látható férfiakat, ugyanis ők december 2-án egy fóti áruházba mentek be és onnan több mint nyolcvanezer forint értékben loptak el szaloncukrot – adta hírül a rendőrségi portál.
Szörnyen megdrágulhatott a szaloncukor, ez a két férfi nyolcvanezer forint értékben lopott belőle
Fotó a cikkben.
A dunakeszi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki a képen látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-297 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.
