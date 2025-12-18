Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen + fotó

Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen, a 29 éves nőt és négy hónapos gyermekét a rendőrök nagy erőkkel keresik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a rendőrségi portálon. December 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
Azt írták, hogy a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.
A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.
További Belföld híreink
A XXI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy akinek Balogová Izabela és Szabó Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információja van – akár a névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tragédia Győrben: elgázolt egy embert a vonat
A szerelvényen háromszázötvenen utaztak.
Szörnyen megdrágulhatott a szaloncukor, ez a két férfi nyolcvanezer forint értékben lopott belőle
Fotó a cikkben.
Bokros Lajos a Tisza Párt tévéjében, Kéri Lászlóval nosztalgiázott arról, milyen jól eladták annak idején a közműcégeket + videó
Magyar Péterék is privatizációra készülhetnek, ha hatalomra kerülnek.
Orbán Viktornak hosszú napja lesz + videó
A magyar cél kimaradni a háborúból és a finanszírozásából is – hangsúlyozta a politikus.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tragédia Győrben: elgázolt egy embert a vonat
A szerelvényen háromszázötvenen utaztak.
Szörnyen megdrágulhatott a szaloncukor, ez a két férfi nyolcvanezer forint értékben lopott belőle
Fotó a cikkben.
Bokros Lajos a Tisza Párt tévéjében, Kéri Lászlóval nosztalgiázott arról, milyen jól eladták annak idején a közműcégeket + videó
Magyar Péterék is privatizációra készülhetnek, ha hatalomra kerülnek.
Orbán Viktornak hosszú napja lesz + videó
A magyar cél kimaradni a háborúból és a finanszírozásából is – hangsúlyozta a politikus.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!