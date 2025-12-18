Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen + fotó

Nagyon keresik őket a rendőrök.

Forrás: Police2025. 12. 18. 12:35
Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen, a 29 éves nőt és négy hónapos gyermekét a rendőrök nagy erőkkel keresik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a rendőrségi portálon. December 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Forrás: Police.hu

Azt írták, hogy a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.

A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.

A XXI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy akinek Balogová Izabela és Szabó Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információja van – akár a névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

