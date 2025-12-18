Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen + fotó

Azt írták, hogy a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.

A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.