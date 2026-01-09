Bajnai Gordon, a Brüsszelből kirendelt ellenzéki ceremóniamester egy múlt heti HVG-interjúban kiadta az ukázt: a hatalom megszerzése érdekében a baloldal ne álljon a Tisza útjába! (Ha ugyanis több ellenzéki párt indul a választáson, az oda vezet, hogy megoszlanak a kormányellenes szavazatok, márpedig akkor olyan kerületekben is győz a Fidesz, amelyekre korábban Mentelmi Péter spekulált.) A többséggel nem is volt probléma. Sőt a Momentum ikonikussá hülyült exvezére, Fekete-Győr András már korábban fölvetette: a leghelyesebb az, ha pártja el sem indul a tavaszi választáson, „ellenkező esetben ugyanis gyengül az esély, hogy bekövetkezzék a várt politikai változás”. (És akkor nekik végképp harangoztak.) Márki-Zay Péter stratéga ennél is tovább ment, cifra ötlettel állt elő a Magyar Hang egyik videós műsorában. A vásárhelyi gondolkodó a Fidesz betiltását és képviselőinek közéletből eltávolítását szorgalmazta, mondván, „a kormányzó párt egy bűnszervezet, maffia, amelyet törvényi úton fel kell számolni, miután a Tisza megnyerte a választást”.

Persze nem mindenki hallgatott a libaszakértő javaslatára, akadt néhány renitens is – legalábbis egyelőre. Például az MSZP, a Jobbik, a „Humanisták” (Cseh Katalin és Barabás Richárd viccduettje) és persze demokratikus Klárika a Szemkilövőhegyről. (Ja, és az egyéni babérokra spekuláló Szabó Tímea és a zugvilla-tulajdonos Tordai Bence kabarettisták.) Mondani sem kell, rájuk szörnyen haragszik a Messiás. Én csak azt nem értem, minek ez a nagy felhajtás pár százaléknyi szavazat miatt. Hát nem toronymagasan vezet a Tisza?

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)