Meglökdöstek egy borsodi kisfiút az iskolában, elég komoly revansot vett az édesapja

Nemcsak csúnyán beszélt.

Magyar Nemzet
Forrás: Miskolci Törvényszék2025. 12. 16. 15:52
Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki egy borsodi település iskolájában ittas állapotban, korábbi sérelme miatt agresszívan lépett fel két pedagógussal szemben.

A tényállás szerint a vádlott 2023 szeptemberében az általános iskola udvarán ittas állapotban, előzetes szóváltást követően több alkalommal meglökte az egyik tanárt. A vita azon pattant ki, hogy a vádlott fiát, aki a pedagógus osztályába járt, korábban állítólag bántalmazták a társai. A lökdösődésben a gyermek nem sérült meg. 

A terhelt rövid idővel ezután, szintén előzetes szóváltást követően az igazgatóhoz is odament, és szitkozódva felelősségre vonta a fenti okok miatt, majd kezével több alkalommal meglökte a vállát. A sértett nem sérült meg a lökdösődésben. 

A járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt két év – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.

 

