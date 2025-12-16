Meglökdöstek egy borsodi kisfiút az iskolában, elég komoly revansot vett az édesapja

A terhelt rövid idővel ezután, szintén előzetes szóváltást követően az igazgatóhoz is odament, és szitkozódva felelősségre vonta a fenti okok miatt, majd kezével több alkalommal meglökte a vállát. A sértett nem sérült meg a lökdösődésben.

A járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt két év – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.