Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki egy borsodi település iskolájában ittas állapotban, korábbi sérelme miatt agresszívan lépett fel két pedagógussal szemben.
Meglökdöstek egy borsodi kisfiút az iskolában, elég komoly revansot vett az édesapja
Nemcsak csúnyán beszélt.
A tényállás szerint a vádlott 2023 szeptemberében az általános iskola udvarán ittas állapotban, előzetes szóváltást követően több alkalommal meglökte az egyik tanárt. A vita azon pattant ki, hogy a vádlott fiát, aki a pedagógus osztályába járt, korábban állítólag bántalmazták a társai. A lökdösődésben a gyermek nem sérült meg.
A terhelt rövid idővel ezután, szintén előzetes szóváltást követően az igazgatóhoz is odament, és szitkozódva felelősségre vonta a fenti okok miatt, majd kezével több alkalommal meglökte a vállát. A sértett nem sérült meg a lökdösődésben.
A járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt két év – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.
