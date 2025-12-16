kislánygyilkossághalál

Tizenkét éves kislány szúrta halálra a társát, még ma tárgyalják az ügyét

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség a délnyugat-lengyelországi, alsó-sziléziai vajdaságbeli Jelenia Górában egy 12 éves lányt, akit azzal gyanúsít, hogy köze van iskolatársa, egy 11 éves kislány meggyilkolásához – közölte kedden a helyi ügyészség munkatársa, Ewa Weglarowicz-Makowska.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 16. 13:50
illusztráció Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
A kislány holttestére hétfő délután bukkantak Jelenia Góra egyik utcáján, annak az iskolának a közelében, amelynek tanulója volt. A körülmények rendőrségi közlés szerint késes támadásra utalnak.

Weglarowicz-Makowska kedd reggel a sajtónak elmondta: megállapították, hogy egy 12 éves kislánynak, ugyanazon iskola diákjának, „a legnagyobb valószínűséggel köze van az eseményhez”. 

A kiskorúak bírósága kedden napirendre tűzi az ügyet, előtte már jóváhagyták a lány letartóztatását.

A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. A lányok látásból ismerték egymást, de nem voltak barátnők.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes kedden bejelentette: a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására. A városi önkormányzat közölte: pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit.

Jerzy Luzniak, Jelenia Góra polgármestere a tragédia miatt összehívta a járási válságkezelő csoport ülését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

