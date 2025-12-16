Tizenkét éves kislány szúrta halálra a társát, még ma tárgyalják az ügyét

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes kedden bejelentette: a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására. A városi önkormányzat közölte: pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit.