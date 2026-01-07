Sokkot kapott és Sir Alex Fergusonhoz fordult a Manchester United Amorimot váltó edzője

A Manchester United vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United otthonában a Premier League 20. fordulójában, a csapat a hatodik helyen áll a tabellán, ez – és a Jason Wilcox szakmai igazgatóval kialakult feszült viszony – pedig arra döntésre sarkallta a vezetőséget, hogy megváljon Rúben Amorim vezetőedzőtől. A Vörös Ördögök 2024 őszén 11 millió eurót fizettek a Sportingnak, hogy kivásárolják Amorimot a szerződéséből, és most sem úsztak meg kis kiadással, hogy elküldték. Az óriási bizalom ellenére katasztrofálisan alakult az előző idény: hiába az Európa-liga-döntő, a bajnokságban a 15. hely nem magyarázható semmivel egy ekkora klubnál, a 42 szerzett pont is történelmi mélység volt.

Rúben Amorim makacssága tovább fokozta a gondokat a Manchester Unitednél. Fotó: AFP/Oli Scarff

Ferguson segítségét kérte Fletcher

Darren Fletcher első reakciója meglepett volt, amikor megtudta, hogy ő lesz a Manchester United megbízott vezetőedzője, és szerda este a Burnley elleni mérkőzésen már ő ül a kispadon. Jason Wilcox technikai igazgató és Omar Berrada vezérigazgató kérte fel arra, hogy vezesse az első csapat edzéseit, és készítse fel őket a szerdai napra. Fletcher nem tudott nemet mondani erre.

Szürreális, milyen gyorsan telt. Sokkoló volt, büszkeséget éreztem, jobb, ha Sir Alexszel beszélek – ezek a dolgok jutottak először eszembe

– így jellemezte a Sky Sportsnak az első 24 óráját ideiglenes menedzserként Darren Fletcher. A skót elárulta, hogy a futballban hozott nagy döntéseiről általában kikéri Sir Alex Ferguson véleményét. Megjegyezte: a szavai az ő gondolatait is tükrözték, hogy azt kell tenni, ami a legjobb a klubnak.

– A legvadabb álmaimat is felülmúlta, hogy itt ülök, és a Manchester Unitedet vezethetem. Rám zúdították, de valószínűleg ez jó dolog, mert nem volt időm gondolkodni – mondta. Fletcher 11 éves korában kezdett a Manchester United utánpótlásában, majd illusztris karriert futott be, többszörös Premier League-bajnok, Bajnokok Ligáját és FA-kupát nyert.

2020-ban csatlakozott újra a klubhoz, azóta számos szerepet töltött be. Ole Gunnar Solskjaer és Ralf Rangnick edzői stábjának tagjaként is számítottak rá, Erik ten Hag menedzseri ideje alatt technikai igazgatóként dolgozott, jelenleg az U18-as együttes vezetőedzője.