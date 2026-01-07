Manchester UnitedSir Alex FergusonRúben AmorimDarren FletcherOle Gunnar SolskjaerPremier League

Sokkot kapott és Sir Alex Fergusonhoz fordult a Manchester United Amorimot váltó edzője

Hétfőn menesztették Rúben Amorimot, gyorsan találtak vészmegoldást. A Manchester United labdarúgócsapata arról számolt be a portugál szakvezető elküldése után, hogy a klub egykori játékosa, az U18-as csapat vezetőedzője, Darren Fletcher veszi át (ideiglenesen) a vezetőedzői feladatokat. A skót szakember szerda este be is mutatkozhat a Vörös Ördögök kispadján.

Tóth Norbert
2026. 01. 07. 10:23
A Manchester United Darren Fletchernek szavazott bizalmat.
Szerda este Darren Fletcher irányítja a Manchester Unitedet (Fotó: AFP/Nick Potts)
A Manchester United vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United otthonában a Premier League 20. fordulójában, a csapat a hatodik helyen áll a tabellán, ez – és a Jason Wilcox szakmai igazgatóval kialakult feszült viszony – pedig arra döntésre sarkallta a vezetőséget, hogy megváljon Rúben Amorim vezetőedzőtől. A Vörös Ördögök 2024 őszén 11 millió eurót fizettek a Sportingnak, hogy kivásárolják Amorimot a szerződéséből, és most sem úsztak meg kis kiadással, hogy elküldték. Az óriási bizalom ellenére katasztrofálisan alakult az előző idény: hiába az Európa-liga-döntő, a bajnokságban a 15. hely nem magyarázható semmivel egy ekkora klubnál, a 42 szerzett pont is történelmi mélység volt.

A Manchester Unitednél elfogyott a türelem.
Rúben Amorim makacssága tovább fokozta a gondokat a Manchester Unitednél. Fotó: AFP/Oli Scarff

Ferguson segítségét kérte Fletcher

Darren Fletcher első reakciója meglepett volt, amikor megtudta, hogy ő lesz a Manchester United megbízott vezetőedzője, és szerda este a Burnley elleni mérkőzésen már ő ül a kispadon. Jason Wilcox technikai igazgató és Omar Berrada vezérigazgató kérte fel arra, hogy vezesse az első csapat edzéseit, és készítse fel őket a szerdai napra. Fletcher nem tudott nemet mondani erre.

Szürreális, milyen gyorsan telt. Sokkoló volt, büszkeséget éreztem, jobb, ha Sir Alexszel beszélek – ezek a dolgok jutottak először eszembe

– így jellemezte a Sky Sportsnak az első 24 óráját ideiglenes menedzserként Darren Fletcher. A skót elárulta, hogy a futballban hozott nagy döntéseiről általában kikéri Sir Alex Ferguson véleményét. Megjegyezte: a szavai az ő gondolatait is tükrözték, hogy azt kell tenni, ami a legjobb a klubnak.

– A legvadabb álmaimat is felülmúlta, hogy itt ülök, és a Manchester Unitedet vezethetem. Rám zúdították, de valószínűleg ez jó dolog, mert nem volt időm gondolkodni – mondta. Fletcher 11 éves korában kezdett a Manchester United utánpótlásában, majd illusztris karriert futott be, többszörös Premier League-bajnok, Bajnokok Ligáját és FA-kupát nyert.

2020-ban csatlakozott újra a klubhoz, azóta számos szerepet töltött be. Ole Gunnar Solskjaer és Ralf Rangnick edzői stábjának tagjaként is számítottak rá, Erik ten Hag menedzseri ideje alatt technikai igazgatóként dolgozott, jelenleg az U18-as együttes vezetőedzője.

Darren Fletcher meghatározó játékosa volt Sir Alex Fergusonnak. Fotó: AFP

Fletcher történelmet írhat fiai szerepeltetésével

Amikor arról kérdezték a megbízott vezetőedzőt, hogy milyen volt a hangulat az elmúlt napokban az első csapat körül, azt Fletcher vegyesnek nevezte. Annak ellenére, hogy Fletcher sok játékost ismert a keretből, igyekezett négyszemközt beszélni olyanokkal, akikkel a klubhoz való visszatérése óta nem találkozott annyit. Közülük kettő Benjamin Sesko és Senne Lammens volt. Azonban egy játékost jól ismer, aki különösen közel állt Amorimhoz, ez pedig a csapatkapitány, Bruno Fernandes: – Nagyszerű kapcsolatom van Brunóval, ő olyasvalaki, akit nagyon tisztelek. Hihetetlen játékossá vált a Manchester Unitednél, egy csodálatos vezető – mondta Fletcher, aki hozzátette: mindenki más is csalódott a kialakult helyzet miatt.

Darren Fletcher különleges történelmet írhat a Premier League-ben, hogyha a fiait szerepelteti. A skót két 18 éves ikerfia, Jack Fletcher és Tyler Fletcher is egy ideje a felnőttcsapattal edz, előbbi játékos már debütált is Rúben Amorim irányítása alatt.

Korábban Jamie és Harry Redknapp, Nigel és Brian Clough, Darren és Sir Alex Ferguson, Gavin és Gordon Strachan, valamint Alex és Steve Bruce esetében volt arra korábban példa az angol futballban, hogy egy apa a fiát szerepeltesse csapatában.

Hogyan néz ki a Fletcher-féle Manchester United?

Ami a játékstílust illeti, Darren Fletcher leírta, hogyan szeretné játszatni csapatát: két dolgot emelt ki elsőként, ami a pozitivitás és az önkifejezés volt. – Azt szeretném látni, hogy csapatként, összetartóan játszanak, a Manchester United szellemével és energiájával. Menjetek, fejezzétek ki magatokat, élvezzétek a játékot, és próbáljátok megnyerni a meccset. Ezeket a dolgokat várom el a játékosoktól – jelentette ki a megbízott vezetőedző. 

A Manchester United korábbi védője, a kölcsönadásokért és karrierútért felelős vezető Jonny Evans, a 21 év alattiak edzője, Travis Binnion és az akadémia edzői stábjának legújabb tagja, Alan Wright lesz Darren Fletcher stábjának tagja a szerdai Premier League-meccsen.

Ole Gunnar Solskjaer visszatérhet

Jason Wilcox vezetésével már zajlanak az egyeztetések, hogy Ole Gunnar Solksjaer vegye át az ideiglenes vezetőedzői posztot az idény végéig. Az átigazolási ügyekben általában jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a Manchester Unitedet 1996-tól 2007-es visszavonulásáig szolgáló, a csapattal 1999-ben BL-t nyert norvég örömmel elfogadná a pozíciót. Továbbá a hosszabb távú kinevezése sem kizárt, hogy jól alakulnának az eredmények.

Ole Gunnar Solskjaer több mint nyitott lenne arra, hogy ideiglenes menedzserként visszatérjen a Manchester Unitedhez. Örömmel segítene újra, ha tudna

 – mondta Romano a YouTube-csatornáján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

