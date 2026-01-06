BL-győztes ikonjával pótolhatja kirúgott edzőjét a Manchester United

Rendkívüli

Egyelőre csak átmeneti megoldást találtak. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United hétfőn menesztette a korábbi menedzsert, Ruben Amorimot, ezt követően pedig eldőlt, hogy ideiglenesen a klub korábbi játékosa, Darren Fletcher irányítja a csapatot. Persze a manchesteriek más jelöletekkel is felveszik a kapcsolatot ezekben a napokban, a hírek szerint a klublegenda, Ole Gunnar Solskjaer neve is felmerült.

2026. 01. 06. 18:38
Solskjaer nyitott lenne arra, hogy visszatérjen Manchesterbe. Fotó: Anadolu/Arif Hudaverdi Yaman
Ruben Amorim hétfői menesztése után sem áll meg az élet. A Manchester United vasárnap még a portugál edzővel a kispadon végzett 1-1-re a Leeds United ellen, szerdán viszont már a Burnley vendége lesz a Premier League hétközi fordulójában. A következő – és várhatóan az azt követő – találkozón a klub korábbi labdarúgója, majd utánpótlás-edzője, Darren Fletcher irányít, a Sky Sports News értesülései szerint ugyanakkor Michael Carrick és a legutóbb a török első osztályú Besiktast irányító, jelenleg az európai szövetség meccselemzőjeként dolgozó Ole Gunnar Solskjaer neve is felmerült mint potenciális jelölt arra, hogy a szezon végéig átvegye a csapat irányítását.

Solskjaer is nyitott lenne a lehetőségre

A pontversenyben húsz játéknap után hatodik helyen álló manchesteriek a portál szerint jelenleg ideiglenes megoldást keresnek a kispadra, ám nem zárják ki a hosszabb távú kinevezés lehetőségét sem. Ami biztos: a sportigazgató, Jaon Wilcox vezetésével már zajlanak az egyeztetések, a volt labdarúgó a hírek szerint már tárgyalt a korábbi Manchester United-kedvencekkel, Michael Carrickkel és Ole Gunnar Solksjaerrel is az ideiglenes vezetőedzői posztról. Jelenleg mindketten könnyedén elérhetők lennének, ráadásul az átigazolási ügyekben általában jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a Manchester Unitedet 1996-tól 2007-es visszavonulásáig szolgáló, a csapattal 1999-ben BL-t nyert Solksjaer örömmel elfogadná a pozíciót.

Ole Gunnar Solskjaer több mint nyitott lenne arra, hogy ideiglenes menedzserként visszatérjen a Manchester Unitedhez. Örömmel segítene újra a Manchester Unitednek, ha tudna

 – nyilatkozta Romano egy YouTube-videóban.

 

Két edző közül kerülhet ki a végleges megoldás

Sajtóértesülések szerint Fletcher maga is esélyes arra, hogy a szezon végéig megbízott edző maradjon, ám ellene szól, hogy nincs releváns tapasztalata az első csapat edzői posztján. Vele kapcsolatban megemlíthető ugyanakkor, hogy közeli kapcsolatot ápol a United futballistáival.

Hosszabb távra előre tekintve két név szerepelhet a manchesteriek noteszében: Oliver Glasner a Crystal Palace-tól és Eddie Howe a Newcastle-től.

Glasner szerződéséből már csak hat hónap van hátra, egyelőre ennek ellenére sem kívánta kommentálni a pletykákat. Howe eközben megerősítette elkötelezettségét a Newcastle iránt.

