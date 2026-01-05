A Manchester United edzője megjósolta, hogy ki fogják rúgni, hétfőre igaza is lett

Vasárnap a Manchester United még 1-1-es döntetlent játszott a Leeds United otthonában a labdarúgó Premier League 20. fordulójában, ezzel zsinórban második mérkőzésén ért el 1-1-es eredményt. Az MU a hatodik helyen áll a Premier League-ben, ugyanakkor a lefújás után Rúben Amorim vezetőedző ismét kemény kérdéseket kapott, Amorim pedig utalt a vezetőség közti feszültségre. A portugál magyarázkodott, majd hétfőn jött a bejelentés: a manchesteriek kirúgták a portugál vezetőedzőt, mindössze 14 hónap után.

Rúben Amorim az első teljes idényét sem élte túl a Manchester United élén Fotó: OLI SCARFF / AFP

Rúben Amorim utolsó nyilatkozata a Manchester United élén

Amorim a Leeds elleni mérkőzés után elmondta a sajtónak, ő a csapatnak a menedzsere, nem az edzője, s ezt leszögezte már az érkezésekor is.

Ez így lesz 18 hónapig, vagy amíg az igazgatótanács úgy dönt, hogy engem nem meneszt. A megkezdett munkát be szeretném itt fejezni, nem fogok felmondani és feladni. Addig fogom végezni a munkámat, amíg egy másik srác nem jön ide a helyemre

– mondta Amorim, ugyanakkor azt lehet ő sem gondolta volna, hogy a következő nap már a kirúgásáról szóló szerződést kell aláírnia.

A The Athletic és Fabrizio Romano sportújságíró is hétfő délelőtt megírta, hogy a Manchester United vezetőségénél a Leeds elleni mérkőzés és az utána elhangzottak volt az utolsó csepp a pohárban. Később ezt a klub is megerősítette egy közleményben, a Burnely ellen Darren Fletcher lesz az MU ideiglenes edzője.

Makacs volt Amorim, ezért kritizálták őt

A Manchester United 2024 őszén 11 millió eurót fizetett a portugál Sportingnak, hogy kivásárolja Amorimot a szerződéséből. A portugál az előző idényben még nem nagyon találta az összhangot a csapattal, hiába az Európa-liga-döntő, a bajnokságban a 15. hely nem magyarázható egy ekkora klubnál – a 42 szerzett pont is történelmi mélység volt. A vezetőség azonban kitartott mellette, a nyáron három támadó is érkezett a csapatba – Benjamin Sesko, Matheus Cunha és Brian Mbeumo –, s az előző évadhoz képest egyértelműen előrelépett az MU, de a 20 bajnokin elért nyolc győzelem továbbra is elmarad az elvártaktól.