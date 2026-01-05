Messi lehet a Liverpool megmentője? Szoboszlaiék világszenzációra készülhetnek

Többek között a Liverpool híreivel foglalkozó angol oldal, a Rousingthekop.com és a katalán Sport (amely Spanyolország egyik vezető sportlapja) is megírta, hogy a Liverpool dolgozhat Lionel Messi leigazolásán. Ha ez valóban megtörténik, az világszenzáció lenne, de egyelőre kezeljük fenntartásokkal, hogy Messi valóban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lehet.

Lionel Messi Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehet Liverpoolban? (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

A források szerint a Liverpool azon európai klubok közé tartozik, amelyek azt vizsgálják, hogy lehetséges-e Messi rövid távú kölcsönvétele. Bár az üzlet rendkívül bonyolult lenne, több klub is fontolgatja, hogy megpróbálja megszerezni az argentin sztárt egészen az amerikai bajnokság február végi rajtjának kezdetéig. Azt is állítják, hogy a Liverpool komolyan érdeklődik az ötlet iránt.

Messi tényleg a Liverpoolba igazolhat?

Nem lenne példa nélküli a hasonló kölcsönjáték. Az MLS legutóbbi idénye december elején ért véget, a következő, 2026-os idény csak február végén kezdődik. Bevett szokás, hogy erre az időszakra a piacképes játékosok visszajátszanak Európába. Emlékezhetünk, annak idején David Beckham a Los Angeles Galaxyból kétszer is így került kölcsönbe az AC Milanhoz.