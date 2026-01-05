Rendkívüli

Messi lehet a Liverpool megmentője? Szoboszlaiék világszenzációra készülhetnek

Katalán és angol lapok is arról írnak, hogy a Liverpool fontolgatja Lionel Messi leigazolását. Erre egy speciális kölcsön keretében kerülhetne sor, miszerint az argentin sztár az amerikai bajnokság, az MLS szünete alatt, márciusig játszana a továbbra a szenvedő Liverpool színeiben. De mit szólna Messi érkezéséhez a Cristiano Ronaldo-rajongó Szoboszlai Dominik?

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 10:46
Lionel Messi az MLS szünete alatt lehetne a Liverpool játékosa Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
Többek között a Liverpool híreivel foglalkozó angol oldal, a Rousingthekop.com és a katalán Sport (amely Spanyolország egyik vezető sportlapja) is megírta, hogy a Liverpool dolgozhat Lionel Messi leigazolásán. Ha ez valóban megtörténik, az világszenzáció lenne, de egyelőre kezeljük fenntartásokkal, hogy Messi valóban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lehet.

Lionel Messi Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehet Liverpoolban?
Lionel Messi Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehet Liverpoolban? (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

A források szerint a Liverpool azon európai klubok közé tartozik, amelyek azt vizsgálják, hogy lehetséges-e Messi rövid távú kölcsönvétele. Bár az üzlet rendkívül bonyolult lenne, több klub is fontolgatja, hogy megpróbálja megszerezni az argentin sztárt egészen az amerikai bajnokság február végi rajtjának kezdetéig. Azt is állítják, hogy a Liverpool komolyan érdeklődik az ötlet iránt.

Messi tényleg a Liverpoolba igazolhat?

Nem lenne példa nélküli a hasonló kölcsönjáték. Az MLS legutóbbi idénye december elején ért véget, a következő, 2026-os idény csak február végén kezdődik. Bevett szokás, hogy erre az időszakra a piacképes játékosok visszajátszanak Európába. Emlékezhetünk, annak idején David Beckham a Los Angeles Galaxyból kétszer is így került kölcsönbe az AC Milanhoz.

Messi 2023 óta az Inter Miami játékosa, ő eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, idén viszont a nyári világbajnokság miatt fontos lehet, hogy ne essen ki a meccsrutinból három hónapra, miközben a javarészt Európában futballozó riválisok folyamatosan játékban vannak. Ez lehet az ötlet kiindulópontja, aminek persze nem tudhatjuk, mennyi a valódi realitásalapja.

Szoboszlai Dominik hőse Cristiano Ronaldo

Mindenesetre a Liverpool csapatára ráférne az erősítés . Ugyan az előző évet négy megnyert tétmeccsel zárta Arne Slot együttese, 2026 újra két csalódást keltő döntetlennel indult. A negyedik helyen álló Liverpool hátránya címvédőként már 14 pont az éllovas Arsenal mögött a Premier League-ben.

Más kérdés, hogy a világ legintenzívebb bajnokságában, rövid távon valójában mennyit tudna segíteni a már 38 éves, Amerikában immáron két éve alacsonyabb nívóhoz szokott Messi.

Azért eljátszhatunk a gondolattal, hogy tényleg Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehetne. Mondjuk Szoboszlai köztudottan Messi örökös riválisáért, Cristiano Ronaldóért rajong, akivel mezt is cserélt a magyar válogatott tavalyi, Portugália elleni vb-selejtezőin.

