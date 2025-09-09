Cristiano Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait, aki gyerekkora óta rajong érte?

Rendkívüli

Nyolcéves kora óta dédelgetett álma válhat valóra kedd este a Liverpool magyar középpályásának és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának. Szoboszlai Dominik először futballozhat Cristiano Ronaldo ellen, aki gyerekkora óta a példaképe, és akihez napra pontosan 16 évvel ezelőtt, egy 2009. szeptember 9-i magyar–portugál meccs előtt kísérőfiúként került a legközelebb. Szoboszlai a ma esti vb-selejtezőn sokat tehet azért, hogy Ronaldo is megjegyezze az ő nevét, és esetleg végre bekövesse őt az Instagramon, amelyen eddig a magyar sztár nem is létezett a számára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 5:15
Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik 16 éve már találkoztak a pályán, igazi utóbbi még csak nyolcéves volt Fotó: KAREN MINASYAN Forrás: AFP
Nagyot futott az elmúlt napokban Cristiano Ronaldo videója az Instagramon, amelyen az látható, hogy a szombati Örményország–Portugália vb-selejtező előtt (0-5) milyen barátságosan viselkedett egy örmény kisfiúval , aki a pályára kísérte őt. Szoboszlai Dominik is lájkolta Ronaldo posztját, ami bizony személyes élményeket is feleleveníthetett benne. Napra pontosan a ma esti magyar–portugál vb-selejtező előtt 16 évvel ugyanis Szoboszlai is kísérőfiú volt a Ronaldo-féle portugál válogatott mellett, erről a Liverpool sztárja a magyar válogatott hétfői sajtótájékoztatóján is beszélt.

Szoboszlai Dominik nyolcévesen kisérőfiú volt Cristiano Ronaldo mellett, most először ellenfelek lesznek a magyar-portugál vb-selejtezőn
Szoboszlai Dominik nyolcévesen kísérőfiú volt Cristiano Ronaldo mellett, most először ellenfelek lesznek a magyar–portugál vb-selejtezőn. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

2009. szeptember 9-én fogadta az akkor még Erwin Koeman vezette magyar válogatott Portugáliát ugyancsak világbajnoki selejtezőn, amely 1-0-ra győzött a régi Puskás Ferenc Stadionban. Cristiano Ronaldo akkor már a Real Madrid klasszisa volt, ő volt a portugálok legnagyobb csillaga. A mindössze nyolcéves Szoboszlai volt az egyik kísérőfiú a portugál válogatott tagjai mellett, és igencsak közel került Ronaldóhoz, ahogy az alábbi fotón is látszik.

A Hungarian Football Xtra X-oldal posztja szerint Szoboszlai később így emlékezett vissza a nagy találkozásra:

„Nyolcévesen ott voltam a magyar–portugál meccsen, mi kísértük ki a pályára a portugálokat. Három emberrel mellettem volt Cristiano Ronaldo. Akkor voltam a legközelebb hozzá, de persze bízom benne, hogy lesz még alkalmam ennél közelebbről is találkozni vele.”

Szoboszlai még sosem futballozott Ronaldo ellen pályafutása során, de a gyerekkori álma kedd este minden bizonnyal teljesül, sőt ő és az ötszörös aranylabdás csapatkapitányokként foghatnak kezet a Puskás Arénában.

Szoboszlai számára Cristiano Ronaldo volt a példakép

A Liverpool magyar sztárja gyerekkorában Ronaldo-rajongó volt. Erről több interjúban is beszélt, lenyűgözte a portugál munkamorálja és elhivatottsága, ami őt is inspirálta.

Cristiano Ronaldo volt a példaképem gyerekként, láttam, ahogyan a világ legjobb futballistája lesz belőle, s nyilvánvalóan most is figyelemmel követem őt.

Érdekesség, hogy nemrég az Arsenal elleni szabadrúgásgólja után Cristiano Ronaldo lövéseihez hasonlították a technikáját, de ez sem először fordult elő Angliában. A Szoboszlai–Ronaldo hasonlatot először a Liverpool legendája, Jamie Carragher dobta be még 2023-ban, miután a magyar játékos bombagólt lőtt a West Ham United ellen.

– Majdnem Cristiano Ronaldo-szerű volt, ahogyan eltalálta a labdát – idézte akkor Carraghert a Daily Mail cikke.

Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait? De akkor Messit is!

Nem sokkal azután, hogy 2023-ban Liverpoolba igazolt, Szoboszlai is megkapta a szokásos Messi vagy Ronaldo kérdést egy interjúban. A magyar játékos színt vallott, és a portugál mellett tette le a voksát.

– Ő a példaképem – árulta el Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról az Oh My Goal kérdésére. – Mindent megnyert, amikor gyerek voltam. Családja van, élvezi az életet. Messi talán tehetségesebb, de Ronaldo rengeteget dolgozott, kemény munkával ért el mindent, ami nekem nagyon tetszik. Rengeteg videót néztem róla gyerekként és sokat tanultam tőle, szóval nálam ő a number one.

Nos, ma már biztos, hogy Ronaldo is tisztában van azzal, ki az a Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool meghatározó játékosa. Ennek azonban semmi jele az Instagram-oldalán, ami pedig igen fontos CR7 életében, hiszen a 663 millió követőjével övé a világrekord.

Ronaldo Instagram-ismeretségi körébe tartozni tehát érték, és Szoboszlai rendszeresen lájkolja is a posztjait, de eddig nem tudta felhívni magára a figyelmét, ugyanis Cristiano nem követi a magyar profilját. A portugál számára a közösségi térben nem létezik Szoboszlai Dominik.

Csakhogy Ronaldo nem osztogatja bőkezűen a követéseket, alig több mint hatszáz oldalt követ, köztük olyan hírességeket, mint Will Smith, Alicia Keys és Leonardo Di Caprio, vagy olyan más sportágak sztárjait, mint Stephen Curry, Novak Djokovics és Charles Leclerc, de a futballisták közül jellemzően csak a csapattársait tünteti ki a figyelmével.

Így még örök riválisa, Lionel Messi sincs a Ronaldo által követettek között. Mindenesetre a ma esti magyar–portugál meccsen (20.45) Szoboszlai tehet azért, hogy Ronaldo megjegyezze a nevét.

 

