Cristiano Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait, aki gyerekkora óta rajong érte?

Nagyot futott az elmúlt napokban Cristiano Ronaldo videója az Instagramon, amelyen az látható, hogy a szombati Örményország–Portugália vb-selejtező előtt (0-5) milyen barátságosan viselkedett egy örmény kisfiúval , aki a pályára kísérte őt. Szoboszlai Dominik is lájkolta Ronaldo posztját, ami bizony személyes élményeket is feleleveníthetett benne. Napra pontosan a ma esti magyar–portugál vb-selejtező előtt 16 évvel ugyanis Szoboszlai is kísérőfiú volt a Ronaldo-féle portugál válogatott mellett, erről a Liverpool sztárja a magyar válogatott hétfői sajtótájékoztatóján is beszélt.

Szoboszlai Dominik nyolcévesen kísérőfiú volt Cristiano Ronaldo mellett, most először ellenfelek lesznek a magyar–portugál vb-selejtezőn. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

2009. szeptember 9-én fogadta az akkor még Erwin Koeman vezette magyar válogatott Portugáliát ugyancsak világbajnoki selejtezőn, amely 1-0-ra győzött a régi Puskás Ferenc Stadionban. Cristiano Ronaldo akkor már a Real Madrid klasszisa volt, ő volt a portugálok legnagyobb csillaga. A mindössze nyolcéves Szoboszlai volt az egyik kísérőfiú a portugál válogatott tagjai mellett, és igencsak közel került Ronaldóhoz, ahogy az alábbi fotón is látszik.

🎙️Dominik Szoboszlai: “I was 8 years old, it was the Hungary vs Portugal match. We led the Portuguese on the field. I was 3 people away from meeting Cristiano Ronaldo. That was the closest I was to meeting him. But I hope I will be even more closer to meeting him.”



(Via: NSO) pic.twitter.com/LxfzjXCw8n — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) December 25, 2022

A Hungarian Football Xtra X-oldal posztja szerint Szoboszlai később így emlékezett vissza a nagy találkozásra:

„Nyolcévesen ott voltam a magyar–portugál meccsen, mi kísértük ki a pályára a portugálokat. Három emberrel mellettem volt Cristiano Ronaldo. Akkor voltam a legközelebb hozzá, de persze bízom benne, hogy lesz még alkalmam ennél közelebbről is találkozni vele.”

Szoboszlai még sosem futballozott Ronaldo ellen pályafutása során, de a gyerekkori álma kedd este minden bizonnyal teljesül, sőt ő és az ötszörös aranylabdás csapatkapitányokként foghatnak kezet a Puskás Arénában.

Szoboszlai számára Cristiano Ronaldo volt a példakép

A Liverpool magyar sztárja gyerekkorában Ronaldo-rajongó volt. Erről több interjúban is beszélt, lenyűgözte a portugál munkamorálja és elhivatottsága, ami őt is inspirálta.

Cristiano Ronaldo volt a példaképem gyerekként, láttam, ahogyan a világ legjobb futballistája lesz belőle, s nyilvánvalóan most is figyelemmel követem őt.

Érdekesség, hogy nemrég az Arsenal elleni szabadrúgásgólja után Cristiano Ronaldo lövéseihez hasonlították a technikáját, de ez sem először fordult elő Angliában. A Szoboszlai–Ronaldo hasonlatot először a Liverpool legendája, Jamie Carragher dobta be még 2023-ban, miután a magyar játékos bombagólt lőtt a West Ham United ellen.