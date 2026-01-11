Lesújtó hír: edzésen szenvedett súlyos sérülést a Győr kézilabdázója

Fontos győzelmet aratott szombaton a BL-címvédő, mégsem felhőtlen az öröm a csapat háza táján. A Győr a Metz idegenbeli legyőzésével kilenc forduló után is hibátlan a Bajnokok Ligája A csoportjában, vasárnap azonban már arról számolt be hivatalos honlapján, hogy műtét és kihagyás vár a gárda svéd válogatott beállójára, Linn Blohmra.

A svéd válogatottat is érzékenyen érinti a Győr játékosának sérülése (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)

Svédországban operálják meg a Győr játékosát

A 33 éves kézilabdázó edzés közben, egy ütközés következtében szenvedett súlyos térdsérülést. A csapatorvos, dr. Balogh Péter tájékoztatása szerint az MRI-vizsgálat azt állapította meg, hogy Blohm belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt.

– A játékossal és a svéd válogatott orvosi csapatával történt egyeztetés szerint a tervezett rekonstrukciós műtétet a kézilabdázó Svédországban kívánja elvégeztetni, melyet követően a rehabilitáció Győrben történne – fogalmazott Balogh Péter, aki hozzátette: a sérülés jellege miatt hosszú kihagyás vár Linn Blohmra.

A Győri Audi ETO KC legközelebb január 17-én, azaz jövő szombaton lép pályára a BL-ben, akkor az A csoport másik magyar klubja, a DVSC-Schaeffler lesz az ellenfél.