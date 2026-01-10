Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

kézilabdanői kézi BLMetzGyőri Audi ETO KC

Ilyen végjátékra senki sem számított a Győr legfontosabb BL-meccsén

A Metz elleni idegenbeli rangadóval folytatta a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmeit a Győri Audi ETO KC, amely 27-24-re nyert a franciák otthonában. A Győr ezzel kilenc mérkőzést követően is hibátlan teljesítménnyel vezeti a csoportját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 17:37
A magyar csapat idegenben is nyerni tudott a Metz ellen Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csúcsrangadóra került sor szombaton a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, az A jelű csoportban nyolc mecc után hibátlan Győri Audi ETO KC az őt kétpontos lemaradással követő Metzhez látogatott. A franciák az egyetlen vereségüket éppen a címvédő magyar csapat otthonában szenvedték el még novemberben (31-27), míg Metzben legutóbb három éve találkoztak, akkor a házigazda 29-28-ra nyert – érdekesség, hogy a hat gólig jutó Bruna de Paula vezérletével, aki azóta már a győrieket erősíti.

A kép csalóka: a Győr nem hasalt el a Metz otthonában
A kép csalóka: a Győr nem hasalt el a Metz otthonában (Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség)

Az ETO 2025-ben valamennyi találkozóját megnyerte a BL-ben, első 2026-os mérkőzése előtt viszont utazási nehézségekkel kellett szembenéznie: a Bécsből induló repülőgépe annyit késett, hogy a küldöttség nem érte el a csatlakozást Frankfurtban, így a reptéri szállodában töltött éjszaka után hajnalban busszal indult el Franciaországba. Ez azonban nem volt negatív hatással a címvédő játékára, ugyanis 7-7 után a 18. percben 13-8-ra vezetett. Itt azonban megtorpant a magyar csapat támadójátéka, 13-12-re közelített a Metz, és bár ekkor Hatadou Sako büntetővédéssel még megakadályozta az egyenlítést, ez később kettős emberelőnyben mégis sikerült a francia együttesnek. A győri Kelly Dulfer a 28. percben piros lapot kapott, együttese pedig a szünetet megelőző 12 percben mindössze egyszer volt eredményes.

A hajrá a Győré volt

A fordulás utáni negyedóra kiegyensúlyozottan telt el, egyik fél sem tudott elszakadni, a döntés így a hajrára maradt: a végjátékra ismét belelendülő Sako 24-22-nél a záró öt perchez közelítve újfent hetest fogott, innen pedig már nem volt visszaút a vendéglátónak, amely végül meglepően sima hajrában 27-24-re maradt alul, két és fél év után elveszítve egy hazai BL-meccset.

Sako 13, a hazaiaknál a mérkőzés legjobbjának választott Johanna Bundsen 18 védéssel zárt, a Metzben Vámos Petra két gólt szerzett, Albek Anna nem volt eredményes.

Az ETO kilenc mérkőzés után is hibátlan, előnye immár négy pont a Metz előtt, jövő szombaton pedig a Debrecent fogadja a BL csoportkörében.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 9. forduló, A csoport: 

Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 24-27 (14-14)
lövések/gólok: 46/24, illetve 57/27
gólok hétméteresből: 6/4, illetve 2/2
kiállítások: 4, illetve 12 perc
piros lap: -, illetve 1

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu