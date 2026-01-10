Ilyen végjátékra senki sem számított a Győr legfontosabb BL-meccsén

Csúcsrangadóra került sor szombaton a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, az A jelű csoportban nyolc mecc után hibátlan Győri Audi ETO KC az őt kétpontos lemaradással követő Metzhez látogatott. A franciák az egyetlen vereségüket éppen a címvédő magyar csapat otthonában szenvedték el még novemberben (31-27), míg Metzben legutóbb három éve találkoztak, akkor a házigazda 29-28-ra nyert – érdekesség, hogy a hat gólig jutó Bruna de Paula vezérletével, aki azóta már a győrieket erősíti.

A kép csalóka: a Győr nem hasalt el a Metz otthonában (Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség)

Az ETO 2025-ben valamennyi találkozóját megnyerte a BL-ben, első 2026-os mérkőzése előtt viszont utazási nehézségekkel kellett szembenéznie: a Bécsből induló repülőgépe annyit késett, hogy a küldöttség nem érte el a csatlakozást Frankfurtban, így a reptéri szállodában töltött éjszaka után hajnalban busszal indult el Franciaországba. Ez azonban nem volt negatív hatással a címvédő játékára, ugyanis 7-7 után a 18. percben 13-8-ra vezetett. Itt azonban megtorpant a magyar csapat támadójátéka, 13-12-re közelített a Metz, és bár ekkor Hatadou Sako büntetővédéssel még megakadályozta az egyenlítést, ez később kettős emberelőnyben mégis sikerült a francia együttesnek. A győri Kelly Dulfer a 28. percben piros lapot kapott, együttese pedig a szünetet megelőző 12 percben mindössze egyszer volt eredményes.

A hajrá a Győré volt

A fordulás utáni negyedóra kiegyensúlyozottan telt el, egyik fél sem tudott elszakadni, a döntés így a hajrára maradt: a végjátékra ismét belelendülő Sako 24-22-nél a záró öt perchez közelítve újfent hetest fogott, innen pedig már nem volt visszaút a vendéglátónak, amely végül meglepően sima hajrában 27-24-re maradt alul, két és fél év után elveszítve egy hazai BL-meccset.

Sako 13, a hazaiaknál a mérkőzés legjobbjának választott Johanna Bundsen 18 védéssel zárt, a Metzben Vámos Petra két gólt szerzett, Albek Anna nem volt eredményes.

Bundsen shines, yet Győr do enough to stay perfect and secure two points in the first #MOTW of 2026.🌟#ehfcl #CLW #handball pic.twitter.com/TAGI0RdWef — EHF Champions League (@ehfcl) January 10, 2026

Az ETO kilenc mérkőzés után is hibátlan, előnye immár négy pont a Metz előtt, jövő szombaton pedig a Debrecent fogadja a BL csoportkörében.